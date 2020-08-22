呻吟聲傳遍走廊...辣妹羞喊「你比較年輕算你便宜」！下秒起身倒水　結局反轉

▲阿傑被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）是一間養生館的負責人，但他卻媒介女子以2千元、1千元之價格，讓她與不特定男客從事全套、半套性交易，自己則從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判阿傑3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑是桃園某間養生館的負責人，但他卻基於意圖使成年女子與他人猥褻、性交行為而媒介、容留以營利之犯意，媒介女子「阿桃」（化名）分別以每次2千元、1千元的價格，為男客進行全套、半套之性交易，而他則從中收取1千元、400元的傭金。

養生館詭異的方式引發警方懷疑，因此喬裝成男客到該處假意消費，而過程中阿桃還邀請對方進行全套、半套性交易，並不斷誘惑、撫摸對方的生殖器表示，看你年輕可以算你便宜一點，但警方不為所動，假意要求阿桃幫忙倒水，隨即傳訊要求其餘員警支援，並當場將人逮捕。

對此，阿傑辯稱，對於阿桃的所作所為不知情，但法官認為，養生館床位僅以活動式拉簾區隔，隱密性極差，也沒有隔音效果，因此按摩小姐與客人之間的挑逗言談、呻吟、淫聲浪語，位於房外、或走廊的阿傑應該都可輕易察覺，因此不採信其說詞，依犯圖利容留性交罪，判他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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