拿動滋券「買保險套」辯稱是運動用品！　小女友羞喊：腦公鼻要鬧…網全怒了

▲保險套並非運動用品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳玟婷／綜合報導

動滋券於8日上午10點正式啟用，不少人前往添購新的運動用品，不過也有讓人啼笑皆非的情況發生。日前有一名網友在知名論壇Dcard表示，自己是康是美店員，有顧客竟試圖拿動滋券買保險套，並辯稱保險套是運動用品，讓他感到很無言。

該名網友在論壇Dcard上發文，他本身是康是美員工，在動滋券開放使用後遇到一些讓人傻眼的狀況，一對情侶進來消費時，直接走到保險套的貨架，男方拿了2盒保險套到櫃檯結帳，卻不拿出現金，反倒是出示動滋券二維碼，並表示「保險套算是運動用品吧？」，女友這時躲在男方背後拿手機拍攝並笑著說，「Ho yooo ～ 腦公鼻要鬧啦～」，看起來似乎是要拍攝抖音上傳。

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▲ 動滋券近日正式開跑，許多民眾紛紛添購新的運動用品。（示意圖／達志影像）

原PO表示，當下心裡出現不少OS，但基於店員的禮儀還是好聲好氣的解釋，遇到這種把「惡作劇」當「有趣」的顧客也只能往肚裡吞，文末還開玩笑說，「好想去迪卡儂買支球棒放在店裡」，讓顧客知道動滋券的正確用法。

此文一出，眾人紛紛留下逗趣回應，像是有人建議原PO可以妙回，「可是你只能維持30秒的話不算有運動吧」，也有人要他別放在心上，「如果沒影響你工作，還蠻好笑的啊！」還有網友舉一反三，「去汽車旅館休息也算運動」。