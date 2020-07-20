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戴套上陣「老婆還是中獎」！　他驚覺不單純...衝浴室竟見「滿滿貓抓痕」

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▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保險套示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

一名外國男網友日前在網站「Reddit」上發文表示，家中老大出生之後，他跟老婆決定先暫停生小孩的計畫，沒想到過沒多久，老婆又開始出現懷孕的徵兆，拿了驗孕棒做測試之後也確認懷孕，這時他才發現哪裡好像不對勁，衝進廁所一看，竟然發現保險套的包裝袋上「滿滿都是貓抓痕」。

根據《鏡報》報導，男網友跟老婆在2019年時迎來第一個孩子，但老婆卻在懷孕的時候受盡折磨，大多數時間只能躺在床上，由於第一次的經驗，兩人決定隔個幾年之後再生第二胎，於是做了萬全的準備，除了使用保險套之後，老婆也會吃避孕藥。

男網友說，第一胎生下來沒多久後，老婆就開始吃避孕藥，但這種藥會讓她噁心、變胖，所以之後就停止服用，而且他們也認為有保險套應該就能降低很大的懷孕機率；但這些縝密的計畫中，出現了一個很大的漏洞，那就是家中的橘貓！

男網友接著寫道，家裡的貓是一個邪惡的天才，沒有任何的們、抽屜、櫥櫃能夠阻擋貓咪，在老婆開始抱怨自己好像出現懷孕的症狀時，他立即想起那個被貓咪摧殘過的浴室抽屜，他習慣性的會將保險套跟棉花棒放在一起，而有一次貓咪跑到了櫃子裡將一堆棉花棒分屍，當時他沒想太多，只把散亂的保險套放回原位就走了。

當男網友再度跑回浴室抽屜檢查，竟然真的發現保險套的包裝上有明顯的劃痕、齒印甚至是完全被抓破，更因為在意亂情迷時根本不會檢查保險套有沒有問題，所以他跟老婆就用了這些破掉的套子；儘管這樣的經歷讓他感到震驚，但他還是很開心家裡又有新生命要到來，而且他們的存在歸功於家裡的貓咪。

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