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大雷雨灌嘉義台南！7縣市「豪大雨特報」　屏東嚴防豪雨彈來襲

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▲▼0827台北車站周邊大雨,天氣配圖。（圖／記者許靖騏攝）

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局針對7縣市發布大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（３０）日南投、雲林、屏東地區及臺中至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【15:53更新】氣象局針對「嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。

請繼續往下閱讀...

示警區域

嘉義縣 義竹鄉
臺南市 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區

【15:42更新】氣象局發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（３０）日屏東縣有局部大雨或豪雨，南投、雲林、臺南地區及臺中至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天（３０日）清晨雲林、嘉義局部地區有明顯的降雨，白天以後各地大多為多雲到晴的天氣，由於風場轉為東北風，迎風面北部及東北部偶爾會飄來一陣雨，午後各地山區及中南部平地則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，午後請留意天氣的變化；溫度方面，各地高溫約３３至３５度，仍較為悶熱。

第９號中度颱風梅莎，凌晨２時位於鵝鑾鼻東南東方１０４０公里的海面上，今天開始加速以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近，明天（３１日）下半天至週二（９月１日）上半天是相對最接近臺灣的時候，未來觀察重點在於路徑是否偏西及強度、半徑是否有再更為增強、擴大，請留意氣象局最新的預報資訊。

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