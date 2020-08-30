高雄少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵尋人

▲少女的媽媽再公布女兒特徵尋人。（圖／少女媽媽提供）



記者陳凱力／新竹報導

一名14歲的國中少女，29日從高雄搭乘高鐵到新竹，接著上了陌生人的車後失聯，讓著急的家屬到處找人，由於目前警方尚未掌握到少女確切失聯地點，只能先依手機GPS定位知道她最後的關機位置，只是令人意外的是，少女關機位置竟然在80公里遠的台北市中正區，少女的媽媽目前仍在警局等候最新消息，也希望網友能發揮廣大力量幫忙。

高雄一名14歲的少女29日北上新竹找網友後隨即失聯，她的媽媽非常擔心，上各大社團及警局協尋，不過直到30日中午，都無法確切知道少女失聯的真正位置，就連手機定位最後的關機位置，也是遠在台北市的中正區，讓整件失蹤案件更是霧裡看花。

▲警方以手機定位少女最後的關機位置，竟然在台北市中正區。



據少女媽媽表示，女兒北上新竹之前曾於該名網友聊天聊了3個多月，聊天內容提及對方錄取的都是未成年的孩子，從8歲到11歲都有，對方疑似拿著別人的身分證拍照給女兒讓她領取裝有搭乘高鐵到新竹的現金及「公務機」包裹。

由於失蹤人口有可能會「移動」，因此警方也不只將目標鎖定在新竹，除了透過全國警政系統發布警訊外，少女最後現身的新竹縣竹北高鐵區也開始調閱周邊監視器，希望能以車尋人。

▲▼少女母親公布妹妹特徵：臉尖、眼睛大又圓、雙眼皮、眼下有些許斑點、身高約160公分，國台語雙通。

少女的媽媽向記者表示，目前警方已經通知她，女兒手機關機的最後定位地址就在台北市中正區水源路一帶，但電信公司尚無法提供時間比對，因此線索仍少得可憐。

新聞發布後有許多網友都熱情的幫忙轉貼或提供訊息，少女母親也再公布妹妹特徵：臉尖、眼睛大又圓、雙眼皮、眼下有些許斑點、身高約160公分，國台語雙通，若有相關訊息，還請網友直接將線索提供給當地的警局或派出所。

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