Google、臉書海底電纜計畫正式「棄港」　改連台灣菲律賓

▲Google今年4月已獲准海底電纜連接台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

谷歌（Google）和臉書（Facebook）放棄一項連結美國與香港的跨太平洋海底電纜建設計畫，因為美國總統川普政府先前表示，北京當局可能利用這條電纜蒐集美國人的個資。

外媒報導，連結美國與香港的電纜計畫提案已在27日撤銷，Google和臉書很快就遞交一項連結至台灣與菲律賓的修正提案。新提案並不包括位於香港的太平洋光纜數據通訊有限公司（Pacific Light Data Communication Co.）。

太平洋光纜數據通訊有限公司是原本電纜計畫的參與夥伴，但美國安全機關指出，這間公司與中國的鵬博士電信傳媒集團有關聯，因而引來美方關切。

Google和臉書在2017年提出太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network，PLCN）計畫，列出所有3個跨太平洋目的地。美國安全機構、司法部今年6月17日要求美國聯邦傳播委員會（FCC）拒絕連結至香港的電纜方案，宣稱這會給予中國獲取美國人個資的管道。

美國安全機構建議FCC，核准電纜計畫中連結美國與台灣、菲律賓的部分。海底電纜連到台灣的部分，Google已在今年4月獲主管機關批准啟用，期間為6個月。

Google發言人透過電郵回覆：「我們將繼續透過既有管道進行作業，以獲取這條海底電纜的電纜落地許可。」這名Google代表還說，原本的申請「已經撤回了，並已遞交電纜系統的美國連結至台灣及美國連結至菲律賓部分的修正申請」。