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布雷克事件示威「威州狀態升溫」　川普下週親自視察！

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▲美國,威斯康辛州,基諾沙市,示威,種族歧視,布雷克,Jacob Blake。（圖／達志影像／美聯社）

▲布雷克事件示威，讓川普蠟燭兩頭燒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國威斯康辛州基諾沙市今天有數千民眾示威，抗議警察槍傷非裔男子布雷克，國民兵部署街頭，以防暴力滋事。白宮官員說，總統川普將於9月1日親赴基諾沙視察。白宮發言人迪爾（Judd Deere）告訴記者，川普將在基諾沙會見執法官員，並評估騷亂釀成的損失。迪爾並未說明川普是否會訪視布雷克的家人。

29歲非裔美籍男子布雷克（Jacob Blake Jr）23日在威州基諾沙（Kenosha）遭警方從背後近距離連開數槍，再度掀起美國社會動盪。川普稍早在德州視察蘿拉颶風（Hurricane Laura）災情，當被問到是否會前往基諾沙市，他告訴媒體：「可能會」。他並未進一步說明。

路透社報導，基諾沙市今天下午大約有1000人參加街頭示威，隊伍達一英里長，民眾嗆聲「黑人的命也是命」、「沒有正義，哪有和平」，而街上有國民兵防備，以防暴力事端再起。

布雷克父親老布雷克（Jacob Blake Sr.）呼籲示威人群自我克制，別打劫滋事。他說，他們想要推動進步的目的，會因此效果打折。

今夏全美各地陸續爆發示威潮，抗議種族主義與警察暴虐，而布雷克在他的3個孩子面前，遭到警察從背後槍擊，讓基諾沙市成為最新的衝突爆點。基諾沙位於密爾瓦基南部，居民10萬人，多數為白人。

布雷克受了重傷，腰部以下癱瘓。他的律師今天告訴路透社，布雷克為槍擊案之前的一樁刑案，下週可能要透過視訊出庭。律師又說，此案布雷克不認罪。


布雷克事件引起眾怒，基諾沙街頭時有衝突，抗議人士對鎮暴警察投擲鞭炮和磚塊，警察則動用催淚瓦斯和發射橡皮子彈。25日晚間，有3名示威者遭到一名白人青少年以半自動步槍射擊，其中兩人喪命。

稍早基諾沙市許多商店遭滋事分子縱火焚毀，今天有民眾在店前的護板上寫字，呼籲團結。居民期盼能平安度過第4晚。但群眾對布雷克事件的憤怒仍未平息。

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