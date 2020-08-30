印「供問政勿外流」！立委收2份報告　坐月子吃美豬內臟恐有風險

▲美國豬肉放寬進口引起各界關注。（圖／路透）



中央社

總統蔡英文昨天宣布放寬美豬、美牛進口，今天有立委收到食藥署提供的學界評估報告提到，若進口牛、豬肉品中的萊克多巴胺含量，控制在建議的最大殘留容許量之下，一般族群即使全數食用，仍在可接受範圍。

蔡總統昨天宣布，訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。農委會表示，已把預告公文送到行政院，農委會和衛福部用相關行政辦法即可執行，不涉及修法，將在明年1月1日生效。

據了解，食藥署今天提供由台大所研究的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，及由國立成功大學醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心所撰寫的「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」給多名立委。

此外，這2份報告頁面都印上「僅供問政參考，請勿外流」的浮水印。

根據「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」報告結論指出，由以上保守評估結果可知，「若進口牛、豬肉品中的萊克多巴胺含量均控制在聯合國農糧組織/世界衛生組織食品安全標準委員會（Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission）建議的最大殘留容許量之下，一般族群（不同年齡層、性別）即使全數食用進口牛、豬肉及其製品與內臟，因暴露萊克多巴胺所致之95%非致癌風險上限值均遠小於1，仍在可接受範圍內」。

結論也提到，高暴露族群（坐月子婦女）若全數食用含有萊克多巴胺的進口牛、豬肉及其製品與內臟，雖然暴露萊克多巴胺所致之95%非致癌風險上限值仍小於1，但已占ADI的89.9%，若產婦於坐月子期間每日攝取超過一副腎臟及一副肝臟，則可能會超過可接受之風險。

此外，高暴露族群（坐月子婦女）若僅食用含萊克多巴胺進口牛、豬肉及其製品，但不食用含萊克多巴胺之內臟，則95%非致癌風險上限值降低至與一般族群相似，危害指標遠小於1。

結論最後提到，考量國人對動物內臟的攝食量較高，飲食習慣與西方大不相同，尤其國人在坐月子時期可能會攝取較大量的豬腎與豬肝。建議應降低高暴露族群（坐月子婦女）之動物內臟的攝食量或萊克多巴胺容許濃度，以保障高暴露族群的飲食安全。

►「因為沒有人要吃」 政院：沒有業者進口美豬內臟



►零負評網友大推「無敵霜」