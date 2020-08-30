　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：每天吃33片瘦肉精排骨　「5到10年才會超標」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌提到，美豬早已進口，台灣本土豬肉地位仍屹立不搖。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者柯振中／綜合報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引起許多爭議，前總統馬英九更是痛罵「雙重標準」。對此，行政院長蘇貞昌說明，為了降低貿易談判的障礙、接軌國際標準，決定用國際標準規範美國豬、牛肉進口，國人也可以放心，就算肉品含有萊克多巴胺，每天至少要吃33片排骨，長期食用5到10年才會超標。

蘇貞昌在臉書上說明，受到貿易戰的影響，世界貿易情勢出現結構性的改變，適逢新冠肺炎疫情，台灣優秀的防疫成績被世界看見，應該把握關鍵時刻，踏出前進世界的腳步。

▲▼ 。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌指出，政府會提前做好準備。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

蘇貞昌提到，早在馬政府時期，台灣就開放含有萊克多巴胺的美國牛肉進口，如今為了降低貿易談判障礙、接軌國際標準，決定比照周邊飲食習慣相近的國家，用國際標準規範美國豬、牛肉品進口。

蘇貞昌指出，這項修正明年元旦正式實施，政府會提早做好準備，目前已要求教育部，學校的營養午餐必須使用國內豬、牛肉品，衛福部也會做好規範，要求市面上的肉品必須標出原產地，違者最高重罰300萬、亂標最高罰400萬。

此外，農委會也會拿出100億元的產業基金，用來保護養豬戶，維持豬隻拍賣價格，讓豬農不會血本無歸，還會用這筆錢來協助改善養豬場設備、補助豬隻死亡保險的保費，「同時，因為台灣今年成功撲滅口蹄疫，台灣豬已經開始外銷，未來只會更多。」

此外，蘇貞昌也用圖片的方式指出，美國豬肉僅有22％使用萊克多巴胺，比例相當低，且就算選擇有使用萊克多巴胺的豬肉，每天要吃33片排骨，依據體重不同，持續吃5到10年，才有可能超標。

►零負評網友大推「無敵霜」

▼蘇貞昌說，每天吃33片含瘦肉精的排骨，持續5到10年才會超標。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
館長中槍曝虛弱床照！高嘉瑜要出手「我來幫你」…網怕爆刷留言
台中林酒店爆抓老鼠「多到要填表」！恐怖現場「仍有蟑屍」挨罰了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

印「供問政勿外流」！立委收2份報告　坐月子吃美豬內臟恐有風險

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明降風險

蘇貞昌：每天吃33片瘦肉精排骨　「5到10年才會超標」

開放進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命　台北表態：0檢出

接續邱顯智、徐永明未做完任期　高鈺婷以最年輕之姿重整時力

提前為總統祝壽　蔡英文叮囑醫檢師「照顧好自己」感謝投入防疫

自4公尺高跳台躍入6公尺深水池　陸軍海龍蛙兵首次水中結訓

吳釗燮談美台軍售及貿易　不論中國反應都要捍衛國家安全

昔開放美牛豬「要總統下台」　陳其邁跳針：當時的狀況...和現在不同

總統府回應侯友宜「時空背景哪不同」：國際標準建立、科學證據充份

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

《黑豹2》原定2022年5月上映！　「反派和副標都想好」卻痛失查德威克鮑斯曼

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長挨3槍！主治醫談恢復狀況　 「希望他成典範」館長：接受挑戰

印「供問政勿外流」！立委收2份報告　坐月子吃美豬內臟恐有風險

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明降風險

蘇貞昌：每天吃33片瘦肉精排骨　「5到10年才會超標」

開放進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命　台北表態：0檢出

接續邱顯智、徐永明未做完任期　高鈺婷以最年輕之姿重整時力

提前為總統祝壽　蔡英文叮囑醫檢師「照顧好自己」感謝投入防疫

自4公尺高跳台躍入6公尺深水池　陸軍海龍蛙兵首次水中結訓

吳釗燮談美台軍售及貿易　不論中國反應都要捍衛國家安全

昔開放美牛豬「要總統下台」　陳其邁跳針：當時的狀況...和現在不同

總統府回應侯友宜「時空背景哪不同」：國際標準建立、科學證據充份

瞄一眼就要買東西！店員怒「我不會通靈」　21字霸氣公告笑翻網

印「供問政勿外流」！立委收2份報告　坐月子吃美豬內臟恐有風險

每個人都有規律可循！心理作家教看透「一致性」就能掌控人心

韓式「炸雞軟糖」敢吃嗎？油亮外皮像沾辣醬　竟跟醃蘿蔔棉花糖是絕配

放話「灌藥館長老婆」！屁孩臉書嗆：等著看直播　下場慘了

中職／施子謙沒輸過樂天　首度同場遭遇卡本特

「退貨遠征隊」才剛成團　李孝利又吐驚人發言：成功懷孕就會退出

「性生活一週一次」伴侶最快樂　理科太太曝警訊：硬做治標不治本

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明降風險

捷克議長訪問團包機布拉格起飛　自製「台捷友好」徽章

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

政治熱門新聞

每天吃33片瘦肉精排骨　5到10年才會超標

美牛豬進口開雙標　陳其邁跳針了

進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明

空軍公開戰力駁「撐不了2天」之說

侯友宜籲說明時空背景哪不同　總統府2點回擊

市長任期曾籲馬政府別開放瘦肉精肉品　陳菊：我已經離開高雄3年

美豬進口　民進黨20個自打臉金句

前大使嗆民進黨：被霸凌還替美國說好話

不跟進鬆綁　台中堅持瘦肉精零檢出

陳亭妃：保障豬農生存權及食安立場永不變

快訊／《黨產條例》合憲　國民黨千億資產不保

接續未完的任期　35歲高鈺婷要重整時力

台中捷運高鐵台中站入口意象揭幕

更多熱門

相關新聞

進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命

進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命

中央宣布放寬美豬美牛進口，擬重新修改訂定進口豬肉瘦肉精安全容許值，繼台中市之後，現在地方多個縣市表態，將依照地方自治條例的規定，對於瘦肉精規定必須0檢出。台北市副市長黃珊珊今天說，北市食安自治條例規定不允許賣瘦肉精豬肉，若販售地在北市，應以地方法規為主，中央未了解北市有此法規。

下一步開放台豬用瘦肉精？農委會急澄清

下一步開放台豬用瘦肉精？農委會急澄清

美牛豬進口開雙標　陳其邁跳針了

美牛豬進口開雙標　陳其邁跳針了

台中堅持瘦肉精零檢出　陳時中喊話

台中堅持瘦肉精零檢出　陳時中喊話

瘦肉精美豬進口　 政府會做好安全把關

瘦肉精美豬進口　 政府會做好安全把關

關鍵字：

瘦肉精排骨萊克多巴胺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

台中林酒店複查 有蟑螂蟲屍罰6萬

131KG吃播主減重45公斤變正妹

館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜出手

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

「麥當勞女神」破尺度脫了！

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面