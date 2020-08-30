蘇貞昌：每天吃33片瘦肉精排骨　「5到10年才會超標」

▲蘇貞昌提到，美豬早已進口，台灣本土豬肉地位仍屹立不搖。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者柯振中／綜合報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引起許多爭議，前總統馬英九更是痛罵「雙重標準」。對此，行政院長蘇貞昌說明，為了降低貿易談判的障礙、接軌國際標準，決定用國際標準規範美國豬、牛肉進口，國人也可以放心，就算肉品含有萊克多巴胺，每天至少要吃33片排骨，長期食用5到10年才會超標。

蘇貞昌在臉書上說明，受到貿易戰的影響，世界貿易情勢出現結構性的改變，適逢新冠肺炎疫情，台灣優秀的防疫成績被世界看見，應該把握關鍵時刻，踏出前進世界的腳步。

▲蘇貞昌指出，政府會提前做好準備。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



蘇貞昌提到，早在馬政府時期，台灣就開放含有萊克多巴胺的美國牛肉進口，如今為了降低貿易談判障礙、接軌國際標準，決定比照周邊飲食習慣相近的國家，用國際標準規範美國豬、牛肉品進口。

蘇貞昌指出，這項修正明年元旦正式實施，政府會提早做好準備，目前已要求教育部，學校的營養午餐必須使用國內豬、牛肉品，衛福部也會做好規範，要求市面上的肉品必須標出原產地，違者最高重罰300萬、亂標最高罰400萬。

此外，農委會也會拿出100億元的產業基金，用來保護養豬戶，維持豬隻拍賣價格，讓豬農不會血本無歸，還會用這筆錢來協助改善養豬場設備、補助豬隻死亡保險的保費，「同時，因為台灣今年成功撲滅口蹄疫，台灣豬已經開始外銷，未來只會更多。」

此外，蘇貞昌也用圖片的方式指出，美國豬肉僅有22％使用萊克多巴胺，比例相當低，且就算選擇有使用萊克多巴胺的豬肉，每天要吃33片排骨，依據體重不同，持續吃5到10年，才有可能超標。

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▼蘇貞昌說，每天吃33片含瘦肉精的排骨，持續5到10年才會超標。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

