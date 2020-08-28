「因為沒有人要吃」　政院：沒有業者進口美豬內臟

▲行政院28日下午召開記者會說明開放美豬美牛進口相關事宜。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

政府28日中午拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。外界質疑，民進黨曾反對瘦肉精美豬進口，為什麼改變態度？對此，行政院發言人丁怡銘表示，瘦肉精的容許量已經被CODEX通過，民進黨參考國際標準、守護國民健康，這個標準一直沒有變。另外針對是否有業者會趁機進口豬肝，影響國健康？丁怡銘指出，台灣人不吃冷凍豬肝、豬腎，因此這部分民眾不用擔心，「因為沒有人要吃」。

丁怡銘表示，其實2012年5月國際食品法典委員會（CODEX）訂定萊克多巴胺的殘留標準後，當時的主席、現在的行政院長蘇貞昌，特別強調民進黨是理性的政黨，既然瘦肉精的容許量已經被CODEX通過，民進黨如何堅持一貫立場，用這個立場守護國民健康，參考國際標準，及嚴格監督政府也去保護畜牧產業，這個標準一直沒有變。

至於有人擔憂瘦肉精開放後，有些豬內臟會趁隙進口，危害國民健康，丁怡銘指出，這麼多年來，台灣人對於豬內臟，不吃冷凍豬肝、腎，都是去市場買溫體，因此煮來吃這部分，民眾不用擔心，這麼多年來，台灣沒有進口美國的豬腎、豬肝，因為沒有人要吃。

農委會主委陳吉仲則表示，CODEX制定的萊克多巴胺含量僅針對豬肉、豬肝、豬油跟豬腎，豬肉已經有在進口，所以未來允許有萊克多巴胺的豬肉進口；豬肝、豬腎定的量比較高，如同丁怡銘提到，第一，國內沒有這個需求，所有這些畜產品進口都是冷凍，沒有業者會把豬肝解凍拿去賣；第二，我國豬肝的價格遠低於國外任何進口豬肝，這也是過去從未有豬肝、豬腎進口台灣的原因。這部分不是有無訂萊克多巴胺，即使沒制定，目前也無業者進口。