雲林縣府推動職場安全　台電雲林營業處協力廠商成立安衛家族

▲雲林縣政府為協助事業單位推動職場安全，號召台灣電力公司雲林營業處引領其下游協力廠商組成安衛家族授予台電公司代表家族的旗幟及核心企業證書。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為協助事業單位推動職場安全，號召台灣電力公司雲林營業處引領其下游協力廠商組成安衛家族，成立大會於28日上午於台電公司雲林訓練所由雲林縣長張麗善擔任見證人，親自授予台電公司代表家族的旗幟及核心企業證書，縣府勞工處並於會後隨即辦理該家族經營者及主管訓練。

台電公司雲林區處有多位配電嬌娃長相清秀、身手非凡，「配電外線技術員」負責電線維護、搶修，台電雲林區處維護經理張楙鍬指出，台電招考配電外線技術員不分男女，錄取並通過一年專業訓練即成為正式人員。在高難度作業區領域有女力加入後的現今，職業安全衛生更為重要。

一名24歲配電外線技術員蔡宛徐大學唸多媒體，友人考上後介紹她考，考試時要負重30公斤跑步、拉單槓3下，蔡宛徐說，自己有懼高症，爬電桿要克服很大恐懼，從爬半桿慢慢克服，現爬到桿頂一點都沒問題。台電工作穩定、福利也不錯，除非專業訓練沒通過，多數都選擇留下，而且取得乙級技術士資格。

▲台電公司雲林區處有多位配電嬌娃長相清秀、身手非凡，在高難度作業區領域有女力加入後的現今，職業安全衛生更為重要。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，雲林縣的勞工朋友大概有36萬人，50人以下的企業大有84%，所以我們非常希望透過一些核心企業來帶動我們雲林縣內的中小企業，為了要守護我們勞工朋友的職業安全衛生，所以我們今天特別感謝台電公司雲林分處，由他們擔任核心企業來帶動他們所有協力廠商以及承攬商。

台灣電力股份有限公司副總經理王耀庭表示，提供安全衛生的職業環境是台電的承諾及責任，我們會在縣長張麗善如此督導下，努力之下提供協助之下，我們會積極負責的把職業衛生安全的領域做好。

勞動部職業安全衛生署主任萬榮富表示，台電國營企業在雲林拔得頭籌，第一個安衛家族的成立，對於勞工安全的重視表現得非常淋漓盡致，勞動部職業安全衛生署與雲林縣政府勞工處配合，希望把雲林的一些大企業或石化重業照顧得更好，也感謝縣長。

▲台電工作穩定、福利也不錯，除非專業訓練沒通過，多數都選擇留下，而且取得乙級技術士資格。（圖／記者蔡佩旻攝）





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