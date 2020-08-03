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花蓮客家店家尋寶開跑！300元現金抵用券等你消費帶走伴手禮

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▲▼「迴客串心尋寶」活動記者會，參與活動的店家也到場宣傳。（图／花蓮市公所，下同）

▲▼「迴客串心尋寶」活動記者會，參與活動的店家也到場宣傳。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所推出「迴客串心尋寶」活動，打造花蓮市客家新亮點，即日起至9月30日，民眾只要到指定8處客家景點、18間店家及2個市集，完成5個關卡，就能兌換價值300元的市集現金折抵券，還可以使用折抵券到好客市集或客藝匠心市集消費，帶走喜歡的伴手禮。

▲▼「迴客串心尋寶」活動記者會，參與活動的店家也到場宣傳。（图／花蓮市公所，下同）

「迴客串心尋寶」活動啟動記者會，由計工社區的計工戰鼓隊帶來精彩的演出為活動揭開序幕，參與闖關活動的客家友善店家也陳列出自家特色商品，現場充滿濃濃的客家味。

▲▼「迴客串心尋寶」活動記者會，參與活動的店家也到場宣傳。（图／花蓮市公所，下同）

魏嘉賢市長與參加商家老闆示範拍照打卡的闖關遊戲。

記者會中市長魏嘉賢市長擔任闖關者，與石庭客家小館老闆林運松示範拍照打卡的闖關遊戲，並獲得一枚印章，只要集滿5個章，就能輕鬆拿到300元的市集現金折抵券。

▲▼「迴客串心尋寶」活動記者會，參與活動的店家也到場宣傳。（图／花蓮市公所，下同）

▲▼客家友善店家陳列自家特色商品，現場充滿濃濃的客家味。

「迴客串心尋寶」闖關遊戲十分簡單，民眾只要先至好客文化會館或客家店家領取闖關卡，並前往配合闖關活動的18間客家友善店家，有客家美食代表的石庭客家小館，還有七分飽小館，彩杏客家碗粿、黑何子仙草鋪、甜可養生甜品、檸檬老爹、南菲咖啡館、三立廚房、拾穗屋蔬食料理、龍香農特產、98裡作、翼想天開創意工坊、ㄚㄢ木竹作、蝶織坊手工皂、茂金藝品店、花蓮友購站、加和工作室、阿寶愛手作等店家；或是前往8處客家景點有，田浦車站、民國路美食街、三山國王廟、有明庄伯公祠、國慶里福德宮、鮮鮮河水尋客庄、駱香林故居、福安廟，或至2個市集好客市集、客藝匠心，完成拍照打卡及完成設定關卡，取得5個章即可獲得市集折抵券。

▲▼「迴客串心尋寶」活動記者會，參與活動的店家也到場宣傳。（图／花蓮市公所，下同）

完成關卡即可兌換300元的市集現金抵用券，可以在花蓮市公所後方好客文化會館廣場每周五的好客市集，以及週六、日的客藝匠心市集中全額使用。

花蓮市客家友善店家持續增加中，活動詳情及各闖關內容請至活動官網 http://hakka6666.mystrikingly.com/ 查詢。

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