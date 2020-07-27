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連13年往尼泊爾義診　許詩典醫師獲頒全球熱愛生命獎章

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▲周大觀基金會創辦人周進華親自頒贈「2020年第23屆全球熱愛生命獎章」給許詩典醫師（右）。（圖／聯新國際醫院提供）

▲周大觀基金會創辦人周進華親自頒贈「2020年第23屆全球熱愛生命獎章」給許詩典醫師（右）。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

聯新國際醫院資深副院長許詩典，長期致力國際醫療與公益服務，連續13年前往尼泊爾義診，更在今年新冠肺炎疫情投入第一線醫療任務，率領醫療中心團隊堅守崗位，以身作則親自輪值桃園機場入境大夜班採檢工作，為國人守護國境大門防線。周大觀文教基金會推崇許詩典為「客家跨國史懷哲」，27日特別頒贈「2020年第23屆全球熱愛生命獎章」，以表彰他的卓越貢獻與典範楷模。

▲許詩典家人也一同分享榮耀。（圖／聯新國際醫院提供）

▲許詩典家人也一同分享榮耀。（圖／聯新國際醫院提供）

周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，提倡「天生我材必有用」理念，23年來已表揚跨越五大洲、68個國家，總數近400位全球熱愛生命獎章得主。許詩典醫師從全球各界推薦2819位熱愛生命獎章候選名單，脫穎而出，榮獲「2020年第23屆全球熱愛生命獎章」殊榮，堪稱台灣之光。

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▲許詩典與夫人黃香齡鰜鰈情深。（圖／聯新國際醫院提供）

▲許詩典與夫人黃香齡鰜鰈情深。（圖／聯新國際醫院提供）

頒獎典禮27日在聯新國際醫院舉行，由基金會創辦人周進華親自頒贈，周進華表示，許詩典醫師經常奔走國內外，結合義診與相關醫療創意，致力推廣健康促進，並且發揚「以人為本、尊重生命」的信念，讓台灣醫療關懷傳遍世界各角落，實現聯新國際醫院「無圍牆的醫院」與世界衛生組織WHO「全球健康」的理念。許詩典屢次榮獲多項國內外醫療典範獎項肯定，此次再度獲頒「全球熱愛生命獎章」，贏得「客家跨國史懷哲」榮銜實至名歸。

許詩典成長於醫學世家，習醫之路受到史懷哲奉獻非洲的事蹟啟發，立志投入公共衛生與胸腔科領域，在今年全球爆發新冠肺炎疫情時，不但投入第一線醫療任務，臨危不亂帶領機場醫療中心團隊堅守崗位，並且以身作則親自輪值機場入境大夜班採檢工作，為國人守護國境大門防線。

對於獲獎許詩典謙虛表示，榮耀屬於聯新國際醫院全體團隊，也是台灣的醫療獲得國際肯定，未來仍不忘初衷，秉持人道關懷，身體力行，幫助全世界需要醫療的人可以獲得協助，讓台灣的醫療在全球發光發熱。

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