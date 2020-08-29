「用國人健康還川普人情」　孫大千：蔡英文是赤裸裸的賣台

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，前國民黨立委孫大千29日「七問蔡英文」，不僅質疑民進黨每天都宣稱台美關係深厚，絕無任何對價交換？也批評蔡英文為了還美國總統川普的人情，用國人健康安全作為代價，是赤裸裸的「賣台」。

孫大千在臉書發文指出，蔡英文終於還了川普政府情義相挺的這個大人情，可惜的是，卻用台灣人民的健康安全作為代價，這已經不僅僅是「親美」，這是赤裸裸的「賣台」。

孫大千批評，蔡英文與其鬼扯一堆冠冕堂皇的說辭來混淆視聽，不如認認真真地講清楚幾個關鍵問題。他指出：

第一，民進黨當年在野時，針對美牛美豬「零檢出」的立場和主張，為什麼在執政後就突然豬羊變色了呢？

第二，為什麼犧牲台灣的食品安全會是蔡英文口中的「一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定」？如果連健康都沒有了，還談什麼國家整體利益，和未來戰略目標呢？

第三，民進黨不是每天都在大內宣台美關係是如何的情誼深厚，絕對沒有任何的對價交換嗎？現在為什麼要開放美牛美豬進口才能夠促進台美關係呢？

第四，蔡英文是否可以保證開放美牛美豬進口後，美台雙方的自由貿易協定可以立刻簽訂，不會再有其他額外的條件？同時，台灣也可以順利的加入CPTPP呢？

第五，以民進黨過去擔任在野黨時所堅持的理念，開放美牛美豬進口真的是一個「符合食品衛生標準的決定」嗎？

第六，民進黨政府到底做了什麼樣的安排，可以確保台灣豬農的生計不受影響呢？

第七，今天開放美牛美豬進口如了川普政府的願望，蔡英文什麼時候要宣布開放日本核食產品進口，再還日本政府一個人情呢？

▼孫大千29日批評蔡英文對美豬議題自打臉。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）