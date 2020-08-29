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吳斯懷「十問蔡英文」：絕不犧牲豬農卻設百億基金保護養豬業？

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▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，被藍營砲轟雙標黨。國民黨立委吳斯懷晚間在臉書發文「十問蔡英文」，並批評，蔡英文承諾絕不犧牲養豬產業及消費者權益，為何還要成立100億基金保護協助國內養豬業？

吳斯懷指出，第一、蔡英文說：開放美豬美牛是基於戰略和經濟考量決定，是促進台美關係最後的契機。開放美豬美牛，美國就會派兵嗎？這不是卑躬屈膝嗎？

第二、蔡英文說：絕不會犧牲養豬產業及消費者權益。為何還要成立100億基金保護協助國內養豬業？

第三、妳知道民主國家修法要經過立法程序嗎？根據食藥署現行規定，我國目前全面禁止含瘦肉精美豬的進口，美牛則僅允許10ppb以下含量的肌肉進口。

第四、蔡英文說：我們並沒有改變、沒有退讓，因為時空環境改變，請問民進黨已形成共識嗎？民進黨立委王美惠支持嗎？2012年民進黨立委陳亭妃、時任立委潘孟安（現任屏東縣長）稱民進黨主張「瘦肉精，只有零檢出」。2013年民進黨立委劉建國揚言，只要開放美豬美牛，府院黨將「全面開戰」。當年民進黨雲林縣黨部主委林源泉說，若美豬開放「一定要求總統下台」。

第五、政府在開放前完全沒有與業界人士討論。重大政策推動完全不需要溝通嗎？

第六、醫界指出，近年歐、美針對瘦肉精的相關研究顯示，萊克多巴胺除了可能危害心血管健康，甚至可能影響大腦中樞神經。請問蔡英文如何保證國民健康？

第七、政府會做好安全把關，會清楚標示，做好檢疫，從零售市場到餐飲到便當業，都會清楚讓人知道食品資訊。請問做好安全把關，豬農就沒有傷害了嗎？國人健康就安全無虞嗎？

第八、台灣並不缺豬肉和牛肉，為何此時還要特別開放美豬、美牛的進口？是要交保護費嗎？軍購交得還不夠嗎？

第九、因為美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）擔任過生產萊克多巴胺的禮來公司（Eli Lilly & Co., LLY）總裁。回報他來訪就開放美豬美牛嗎？美國疫苗就不需要了嗎？

第十、美豬美牛開放昨非今是，這不是雙標什麼叫雙標？

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