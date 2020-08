美國務卿、高層官員齊聲讚台開放美豬　呼籲快簽訂貿易協定

▲總統蔡英文宣布放寬美豬、美牛進口。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺(瘦肉精)美豬肉,以及30月齡以上的美國牛肉進口,美國國務卿蓬佩奧、國務院發言人等多位高層官員紛紛在Twitter上發文表示非常歡迎,更有不少人表示此舉為台美進一步的經貿合作打開了大門,也呼籲盡快簽訂貿易協定。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示,有關美國牛、美國豬進口,經過這幾年謹慎評估,她已責成相關部門,在保障國人健康前提下,訂定進口豬肉萊克多巴胺(瘦肉精)的安全容許值,並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

台灣解禁美豬、美牛進口消息一出,美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、商務部長羅斯(Wilbur Ross)及農業部長帕度(Sonny Perdue)等多位美國高層官員,均在推特發文表示歡迎,並期許此舉能進一步深化美台經貿關係。

美國國務卿蓬佩奧發文指出,蔡英文總統在8月28日發表聲明,取消對美國豬肉和牛肉進口的限制,此舉為進一步的經貿合作打開了大門,感謝蔡總統的領導。

The U.S. welcomes President Tsai Ing-Wen’s August 28 statement that Taiwan will move quickly to lift restrictions on imports of U.S. pork and beef. This move opens the door for even deeper economic and trade cooperation. Kudos to President Tsai for her leadership.