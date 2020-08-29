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美國務卿、高層官員齊聲讚台開放美豬　呼籲快簽訂貿易協定

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▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲總統蔡英文宣布放寬美豬、美牛進口。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉進口，美國國務卿蓬佩奧、國務院發言人等多位高層官員紛紛在Twitter上發文表示非常歡迎，更有不少人表示此舉為台美進一步的經貿合作打開了大門，也呼籲盡快簽訂貿易協定。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

台灣解禁美豬、美牛進口消息一出，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及農業部長帕度（Sonny Perdue）等多位美國高層官員，均在推特發文表示歡迎，並期許此舉能進一步深化美台經貿關係。

美國國務卿蓬佩奧發文指出，蔡英文總統在8月28日發表聲明，取消對美國豬肉和牛肉進口的限制，此舉為進一步的經貿合作打開了大門，感謝蔡總統的領導。

美國國務院發言人摩根（Morgan Ortagus）則表示，「台灣宣布解除美國肉品的進口限制，對美國農民和台灣的消費者來說都是重大的勝利，我們期待未來的執行，感謝蔡總統的領導。」

美國農業部長帕度 （Sonny Perdue）表示，台灣擴大了美國牛肉和豬肉進口範圍的消息讓人非常振奮，此舉基於科學的標準和長期的承諾，能讓台灣的消費者可以享用更多安全又美味的美國肉品。

美國商務部長威爾伯（Wilbur Ross）則轉貼了蓬佩奧的發文，並表示「這是一個非常激勵人心的消息，因為台灣是美國的主要貿易和投資夥伴，光從台機電5月份宣布要在美國亞利桑那州興建並營運一座先進晶圓廠就足以表明這一點，消除這些貿易壁壘會為我們兩國間的機會打開更多門。」

美國國安會（NSC）也說，「此舉是可喜可賀的進步，且也是一個勝利，總統川普已經替我們國家的農民帶來收貨，我們期待為來台美經濟聯繫的加強。」

此外，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）也發文恭喜，「台灣解除貿易壁壘的舉動對美國農民、牧場主和我們的經濟都是有利的，和台灣加強經濟聯繫，也等於是支持我們共同的民主價值觀，以及我們對該地區和平與穩定的共同承諾。」

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