50年第6起！挪威露營遇「北極熊撕咬」慘死　事發前目擊證詞瘋傳

▲儘管死者事前接受正確培訓，但最終卻在凌晨近4時在帳篷裡面遭到北極熊攻擊，傷勢嚴重，到院後不治。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威斯瓦巴群島28日凌晨發生北極熊殺人事件，一名38歲荷蘭籍公民來到首府隆雅（Longyearbyen）周邊露營地，但卻在自己的帳篷裡遭到攻擊，最終傷重不治。挪威官員28日證實此一消息，而攻擊人的北極熊也中槍，事後被發現陳屍當地機場停車場。

綜合BBC、鏡報報導，事發地點位在北極圈內的挪威屬地，當地27日才傳出有北極熊在隆雅遊蕩的消息，28日凌晨就發生人類被北極熊攻擊致死的案件，死者為38歲荷蘭籍公民庫特（Johan Jacobus Kootte）。

儘管庫特事前接受正確培訓，但最終卻在凌晨近4時的時候，在帳篷裡面遭到攻擊，傷勢嚴重，到院後不治。官員表示，事發當下，有人朝著北極熊開槍，而當時在現場的其他6人都已送往醫院接受治療照護。

近年來，因氣候變遷導致北極冰蓋融化，讓北極熊覓食期間被迫進入人口密集地區，加上旅遊及科學研究，人類活動增加，讓接觸動物的機會越來越多。根據挪威政府數據，斯瓦巴群島人口將近3000人，當地也住著近1000頭北極熊，這是在過去50年發生的第6起北極熊殺人事件，最近的一次發生在2011年，當時一名17歲英國學生被攻擊喪命，另有4人受傷。