台灣開放美牛美豬　多位重量級美議員齊籲洽簽FTA

▲總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧等多位美國高層官員均表示歡迎。多位重量級美國國會議員今天也讚許台灣此措舉，並齊聲呼籲美台洽簽貿易協定。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

台灣解禁美豬美牛進口消息一出，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及農業部長帕度（Sonny Perdue）等多位美國高層官員，紛紛推文表示歡迎這項措施，並期許美台經貿關係能進一步深化。

在美國國會方面，多位重量級議員不只讚許台灣開放美牛美豬的決定，並公開呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）一早發聲明表示，他「強烈支持」美國探索與台灣簽署FTA的可能性。參院農業委員會主席羅伯茲（Pat Roberts）則推文指出，他很高興看到台灣採取作為，為牛豬進口設立以科學為依據的標準，「我期待能持續合作，增強我們（美台）夥伴關係」。

參院軍事委員會主席、參院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）推文表示，台灣是美國重要盟友之一，解除美牛美豬進口限制，對雙邊簽署強力貿易協定是重要的一步，這項協定將令奧克拉荷馬州農民及台灣經濟受惠。

參院財政委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）發聲明表示，台灣努力使其措施符合國際標準，增進美國牛豬農進入當地市場的機會。葛拉斯里說，美國農民已被排除在台灣市場外太久，他歡迎這項進展。

葛拉斯里並指出，他將密切關注此事後續進展，並期待美台人民能有更好的農業與經貿關係。

參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）推文表示，台灣移除貿易障礙，對美國當地工作、美台關係及區域和平繁榮都有利。他強調：「（台灣）今天的宣布，應該啟動美台兩國間早該簽署之雙邊貿易協定相關工作。」

參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）也呼籲，美國貿易代表署（USTR）應立即與台灣展開FTA洽簽工作。