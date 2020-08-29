黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

▲查德威克鮑斯曼28日於洛杉磯家中病逝，當時他的妻子及家人都陪在身邊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）美國時間28日大腸癌病逝，享年43歲。消息傳出後震驚各界，美國民主黨總統候選人拜登稍早也發出哀悼文，「他所帶來的真正力量非常強大，從黑豹到羅賓森，他鼓舞了一代又一代的人。」

美聯社報導，查德威克鮑斯曼28日病逝於洛杉磯家中，當時他的妻子及家人都陪在身邊，但其實他早在4年就罹患大腸癌，在整個人暴瘦一圈後，今年6月曾被緊急送醫。家屬聲明指出，他是名真正的鬥士，包括《黑白正義》（Marshall）到《誓血五人組》（Da 5 Bloods）等多部電影，都是他在接受手術及化療期間所拍攝，「他都堅持下來，並帶來許多部你們喜愛的電影」，也很榮幸能夠演活黑豹帝查拉的角色。

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time. — Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020

談及查德威克鮑斯曼癌逝消息，拜登（Joe Biden）在台灣時間29日上午11時透過推特發文提到，「查德威克鮑斯曼帶來的真正力量，遠比我們在大螢幕上看到的還要更強大，從飾演黑豹的（帝查拉）到（電影傳奇42號）羅賓森，他鼓舞了一代又一代的人，並向大眾展示出，他們可以成為任何他們想要成為的人，甚至是超級英雄。在此一艱難時刻，吉兒和我正為他所愛的人祈禱。」

查德威克鮑斯曼在電影《傳奇42號》飾演傳奇球星羅賓森，他是美國職棒大聯盟史上首位非裔美國球員，於1947年4月15日身穿42號球衣先發，代表道奇隊上場比賽。儘管當時美國種族隔離政策已廢除，但此一進程仍被視為美國民權運動重要事件之一。