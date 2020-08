黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

▲查德威克鮑斯曼28日於洛杉磯家中病逝,當時他的妻子及家人都陪在身邊。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)美國時間28日大腸癌病逝,享年43歲。消息傳出後震驚各界,美國民主黨總統候選人拜登稍早也發出哀悼文,「他所帶來的真正力量非常強大,從黑豹到羅賓森,他鼓舞了一代又一代的人。」

美聯社報導,查德威克鮑斯曼28日病逝於洛杉磯家中,當時他的妻子及家人都陪在身邊,但其實他早在4年就罹患大腸癌,在整個人暴瘦一圈後,今年6月曾被緊急送醫。家屬聲明指出,他是名真正的鬥士,包括《黑白正義》(Marshall)到《誓血五人組》(Da 5 Bloods)等多部電影,都是他在接受手術及化療期間所拍攝,「他都堅持下來,並帶來許多部你們喜愛的電影」,也很榮幸能夠演活黑豹帝查拉的角色。

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time.