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暑假作業不見怕挨罵　9歲女童台中衝屏東找阿公…迷路流落街頭

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▲女童在屏東警分局大同派出所內等候阿公來接她 。（圖／民眾提供）

▲女童在屏東警分局大同派出所內等候阿公來接她 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

1名9歲女童疑因暑假作業不見，怕被父母親責罵，27日在開學前夕，獨自搭著客運，南下屏東找外公。家長心急如焚，還以為女兒失蹤了，嚇得報警。而女童到屏東後，記錯外公的住處，在市區迷路，被熱心民眾發現送到派出所，警方緊急連絡她的母親，找到她外公，虛驚一場。

▲女童阿公到屏東警分局大同派出所接回女童 。（圖／民眾提供）

▲▼阿公接回。

▲女童阿公到屏東警分局大同派出所接回女童 。（圖／民眾提供）

前天（27）日下午2點多，有一名婦人帶著一女童到屏東警分局大同派出所，婦人表示，女童說一大早獨自從台中市沙鹿區搭車到屏東市，表示要找住在林森東路的外公，但因記錯外公住處，在市區迷路，她看到上前關心，了解後帶來派出所。

警方詢問她名字，發現她的母親因找不到她，心裡很著急，向當地派出所報案協尋，連絡上她的母親，女童母親表示，人在台中，趕下不來接她，提供女童外公電話，住在市區的女童外公接獲消息，趕緊到派出所將她接回。

女童阿公向警方表示，她一定有事才會單獨搭車南下找他，「阿公疼孫人之常情，當然要先安撫、了解原因，不會去責備她」。

據悉，女童家人找不到她，除向警方報案外，也在社群媒體po文協尋，指「快要開學了，但是她的暑假作業突不見，疑似怕挨罵」離家。還好被平安找回。

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