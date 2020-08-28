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離奇倒車輾斃夫！疑愛犬「誤觸P→R」　專家：不可能...打檔要同時做這件事

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▲▼台中新社離奇死亡事故，婦倒車輾死夫。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中新社離奇死亡事故，婦倒車輾死夫。（圖／記者鄧木卿攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台中市新社區一處農地26日晚間發生一起離奇死亡事故，45歲的陸籍王姓婦人駕車載著施姓丈夫返回台中，不料卻在停車時意外倒車輾斃丈夫。王婦到案時向警方供稱，當時她將檔位打在P檔（停車檔），並與副駕駛座的黃金獵犬一同下車，隨後車子不知怎地突然就向後滑行。有一可能為當時在P檔，黃金獵犬跳到駕駛座下車時，腳部不慎誤觸排檔桿，將檔位由P推到R，最終車體向後衝撞輾斃施男，但專家直言不太可能。

▲▼台中新社離奇死亡事故，婦倒車輾死夫。（圖／記者鄧木卿攝）

▲案發後3隻寵物犬暫時留在農舍。（圖／記者鄧木卿攝）

但因為王婦說法且整段過程太過離奇，熟悉案情的專家指出，按照常理，若檔位在P，車子不會向後滑行，且事發地點相當平坦，並無斜坡，如若是單純地向後滑行，也不太可能輾死人，因此有2項合理推測，其一為當時檔位並未如王婦所言，而是打到了R檔，加上車門一打開時，黃金獵犬急著下車跳到了王婦身上，王婦因此受到驚嚇，不慎誤踩油門，造成車輛向後滑行加速；第二種可能為，當時檔位確如王婦所言打在P檔，但由於排檔桿並無卡榫，因此當車門打開、黃金獵犬跳到駕駛座下車時，腳部不慎誤觸排檔桿，將檔位由P推到R，最終車體向後衝撞輾斃施男。除此之外，整起事故也不排除是車輛機械故障，才會釀成意外發生。

▲汽車專家蘇煥景說明台中離奇倒車事件狗狗是否會誤觸 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲汽車專家蘇煥景 。（圖／記者洪靖宜攝）

但是否真的可能是狗狗不小心打到檔，汽車專家蘇煥景實際找來同款車示範指出，車子若是像婦人所說，檔位在P，要入檔打必須同時腳踩煞車，這是保護開關，避免再沒注意情況下打到其他檔，因此不太可能因為狗狗「誤觸」而車子不慎向後退，當然也不排除機械故障的可能。

▲汽車專家蘇煥景說明台中離奇倒車事件狗狗是否會誤觸 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲手動解除互鎖裝置開關 。（圖／記者洪靖宜攝）

如果不踩煞車打檔，還有另一種方式，這台車在排檔桿旁邊有一顆按鍵，為手動解除互鎖裝置開關，如果是黃金獵犬要同時按下這顆按鈕，又要邊打檔也是不太可能，且這台車要打檔的時候必須是轉一個ㄇ字型的角度，是無法輕易將打從P打到R的，汽車專家直言，要說是狗狗誤觸，這實在不太可能，過往也沒有這樣的案例。

▲汽車專家蘇煥景說明台中離奇倒車事件狗狗是否會誤觸 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲要打檔必須踩著煞車。（圖／記者洪靖宜攝）

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