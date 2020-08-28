易肇事路口　屏警斑馬線舉牌推行禮讓運動…用路人說讚！

▲屏東警分局統計今年1-8月份轄內交通事故，選定行人最多的路段推行路口禮讓運動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局統計今年1-8月份轄內交通事故，選定行人最多的路段，派出員警與志工媽媽，推行路口禮讓運動，提醒往來車輛、行人注意，避免交通事故發生，並配合警政署9月1日起針對未禮讓行人的車輛加強取締作業，確保行的安全。

▲▼禮讓路人運動。

屏東警分局說，行人是所有用路人中最弱勢的族群，為減少行人遭汽機車撞擊而傷亡的情形，近幾年在極力宣導下，『行人路權優先』的觀念已逐漸受到重視，然而，卻仍有少數的汽、機車駕駛人因漠視或忽略行人路權的問題，導致意外發生。

屏東警分局日前分析2020年度1-8月份轄內交通事故，依據轄內各易肇事路段，選定行人最多的屏東公園以及百貨公司周邊，在屏東市公園路段派出員警與志工媽媽，推行路口禮讓運動，以舉牌過馬路的方式，吸引停等紅燈駕駛的目光，期能以實際行動來提醒用路人「行人交通安全」的重要。

屏東警分局呼籲用路人，路權的概念應是相對的，不論是行人或是汽機車駕駛者在道路上行駛，都有注意路況與禮讓其他用路人的責任與義務。另全國警察將於9月1日至30日針對未禮讓行人部分加強違規取締。期許所有用路人都能保持著『遵守交通規定』、『尊重路權』、『禮讓行人』等心態，確保行的安全，並降低交通事故的發生。

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