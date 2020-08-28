屏東太陽光電推動　台電建議：朝畜禽棟舍、工業、農業科學園區申設

▲台電屏東區處28日舉辦「屏東地區加速太陽光電推動模式說明會」，與會者討論熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

配合政府農業為本，綠能加值共創雙贏政策，台電屏東區處於今（28）日舉辦「屏東地區加速太陽光電推動模式說明會」，使業者了解屏東地區的潛力案場開發光電專區，並針對政府最近修正農地變更要點，限制農地變綠地，台電建議可朝向畜禽棟舍、工業、農業科學園區等申設。

▲▼與會者討論熱絡。

說明會邀請經濟部能源局、屏東縣政府、太陽光電產業協會、同業公會及光電業者近百人參與，會中討論熱烈，透過和光電業者面對面雙向溝通、彼此交換意見達成共識，早日完成2025年總併網量20GW的目標。

台電屏東區處處長張簡宗瑜在會中表示，屏東地區太陽光電申請案件高達5728件，位居全國第一，惟現階段熱區配電級饋線已飽和，無可供再生能源併網容量。在屏東縣政府以不利於農業生產的土地與閒置的公有土地為優先推動原則下，台電找出潛力案場開發光電專區，輔導業者在東港、林邊、佳冬及枋寮鄉等地，用集結案場的方式共用升壓站併輸電線路，以增加併網量。

另農委會於7月28日公告修正的農業用地變更審查作業要點，未來限制農地變綠電，台電建議可朝向畜禽棟舍、工業、農業科學園區及住宅屋頂申設。

與會業者對台電辦理說明會表示肯定，可使業者了解台電目前在屏北、屏中、屏南等地區的併網方向及推動太陽光電的努力與用心，並聽取意見立即回應各方對倂網作業的意見，藉由多元思維異中求同，為屏東縣再生能源發展提出許多寶貴建言。

台電表示，透過這次說明會，相信在地方政府、太陽光電業者及台電公司等三方面的共同努力下，一定可以共創三贏，早日達到於2020年完成6.5GW，2025年完成20GW的設置目標。