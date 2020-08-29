選後若爆爭議…美參謀長：軍隊不會介入！　交由憲法、國會解決

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）28日表示，不論2020選舉發生任何爭議，美軍都不會介入協助。此前民主黨總統參選人拜登曾說，若是總統川普不願接受選舉結果，「我向你們保證，軍隊絕對會迅速送他離開白宮。」

根據CNN報導，麥利28日回應眾議院軍事委員會，若是2020年11月的大選結果出現爭議，美軍也絕對不會介入，憲法與各州法律都已制定解決問題的流程，美軍不會是這個過程中的一部分，「如果選舉的某方面發生爭議，根據法律美國法院和國會必須解決，而不是美國軍方，我深信美軍是不具有任何政治傾向的。」

這個回應源自於拜登（Joe Biden）在6月時的訪問中提到，川普可能不願輕易接受敗選結果，「我向你們保證，我絕對相信他們（參謀長聯席會）會迅速護送他離開白宮。」川普本人確實也在7月向《福斯新聞》表示，他不保證會接受選舉結果，「我必須看，必須再看看，我沒說會（接受），也沒說不會。」

知名的美軍退役軍官納格（John Nagl）與英林（Paul Yingling）8月中在軍事網站「Defense One」發布公開信呼籲，如果川普在任期滿時拒絕離開，美國軍方必須動用武力請他離開，麥利必須下達相關命令。

麥利回應前，五角大發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）就表示，11月3日總統大選結束後，如果美國境內爆發大規模騷亂，美軍不會干預，「我國有憲法，這部所有軍人都宣誓必須遵守的憲法，並沒有要求美國軍方在政治爭端中扮演仲裁者的角色。」

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