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台美日將共同作戰！日專家：中國引爆台海戰爭恐迎「1打3風險」

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▲▼解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

▲南海局勢近日逐漸升溫。（組圖／新華社、CFP）

記者王佩翊／編譯

解放軍近日在南海水域動作頻頻，不但一個月內公布了4個海域的9場大型軍演，26日甚至朝南海發射了4枚中程彈道飛彈，使得美中關係逐漸升溫。日本東京大學教授松田康博日前接受《自由亞洲電台》訪問時表示，解放軍此次發射飛彈，宛如「偷襲」，與北韓的作為沒有兩樣，極為草率。此外，松田也提到安倍請辭一事，他說，即使安倍卸任後，自民黨內部也不會有人想要徹底推翻美日同盟的概念，因此就算新首相上台，整體方向也不會改變。

松田康博日前接受《自由亞洲電台》採訪，在談到南海議題時，他表示，日本當然不希望發生軍事衝突，不過如果中美兩國繼續相互施壓，那兩國關係勢必會陷入惡性循環。美國先前大動作關閉中國駐休士頓總領事館，隨後宣布制裁包含林鄭月娥在內的11名香港高官。對中國而言，要是再繼續硬碰硬，屆時可能連中國高官在海外的資產都會被美國公開，這樣一來兩國的警戒程度也將提升到最高級。美國將金融「武器化」，的確對中國造成致命威脅。

松田說，中國26日發射中程彈道飛彈的行為可以說是十分草率。他表示，發射導彈進海域，應該要事先對外宣布。中國1996年發射導彈時，就曾通知台灣附近海域的飛機與船隻，然而此次卻無聲無息，就如同北韓的作為一樣，是「偷襲」。據悉，中國應該已經拍下發射導彈的畫面了，只不過現在還未公開。如果美國繼續施壓，中國可能就會公開播放影片煽動人民的反美情緒。

▲▼美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）日前訪台，引起陸方嚴重不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

1995年至1996年期間，中國大陸對台灣動作不斷，結果反而讓台美軍事合作更加緊密，日本也因為北韓與中國的軍事演習，通過了一系列安全法規。松田認為，解放軍此次發射飛彈，是為了警告美國「不要越線」。美國衛生部長阿札爾訪台就被中國視為是「越線舉動」，阿札爾此次訪台的層級是有史以來最高的，下一次的美國官員訪台，層級可能還會再提升，因此中國認為一定要對此「提出警告」。

除此之外，被問到日本首相安倍晉三28日因病閃電宣布請辭，松田表示，由於目前自民黨內部仍傾向美日同盟，即便新首相上任，美日同盟路線仍不會改變。而日本也認為，美國的施壓是為了遏止並嚇阻中國的軍事行動，並非挑釁行為。

▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

馬英九近日曾談到「首戰即終戰」，他強調，美國不會協防台灣，屆時台灣就會變成一顆棄子。但松田卻認為，美國不明確說出「會不會協防台灣」，也是有一定顧慮，避免讓「台灣持續挑釁中國大陸」或是「拱手將台灣讓給中國大陸」的情況發生。

松田也說到，不管戰事是在台海或是東海發生，日本都接受不了。日本在台僑民高達2萬多人，如果台海出現戰事，勢必必須撤僑。而若美方出軍支援，日本則可以在後方做一些後勤的工作，如果美軍受到打擊，日本也能以「集體自衛權」協防美國，屆時台海戰事可能瞬間演變為中國同時與美國、日本、台灣作戰，戰局太過複雜只要開始就很難輕易結束。

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