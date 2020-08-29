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館長槍擊案「最新10大疑點」　啃老卻請王牌雙律師！蘋果手機仍鎖死

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▲▼劉男宣稱遭肉搜不滿才開槍洩憤。（圖／翻攝自飆捍、記者陳以昇攝）

▲劉男宣稱遭肉搜不滿才開槍洩憤。（圖／翻攝自飆捍、記者陳以昇攝）

記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨在自家健身房前（林口）遭埋伏，23歲劉姓狂粉近距離向他狠開3槍，事後到案自首。檢方訊後認定劉男有逃亡、滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押。法院以殺人未遂為由，裁定劉男收押禁見。整起槍擊案事發至今疑點重重，至少有10大疑點。

據了解，劉男到案後自稱「館粉」，因為不滿被館長直播指控性騷擾，讓他飽受網友肉搜騷擾，所以帶著朋友1年多前交給他保管的手槍，到成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店埋伏，襲擊館長。

整起槍擊案事發至今疑點重重，目前至少有以下10個疑點，仍須警方一一釐清。

1、稀有昂貴制式槍彈犯案，來源卻是老哏「死去友人寄放」。
2、槍手無業、啃老，竟然可以重金委任2位律師。
3、家住內湖卻要報名林口健身房。
4、槍手自稱因遭肉搜不滿行凶，但健身房就有會員資料，根本不需要肉搜；警方也查無肉搜事實。
5、性騷、槍擊2起事件事隔時間過短，疑蓄意製造衝突退費。
6、道上手法開槍四肢警告。
7、犯後立即投案、交代動機，規劃縝密。
8、使用蘋果手機，至今仍不肯配合解鎖。
9、館長自己曾透露感覺不尋常，憂遭統派人士尋仇。
10、行凶模式跟道上收錢辦事模式雷同，與槍手宣稱「原因」不成比例。

 

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