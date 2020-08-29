李茂生揭露「館長槍擊案疑點」：你以為法律人都是白癡喔

▲館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉亭／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭23歲劉姓狂粉近距離連開3槍後，兇手隨即到案自首，並且一次聘請2名律師。台大法律系教授李茂生今（29）日凌晨發文表示，「直白一點而言，誰是真兇，這不是法律問題。」

李茂生指出，劉姓男子在酒後開槍，但卻精準射擊四肢；而被害人受傷後馬上開啟直播。之後劉姓男子立即向警方自首，雖然吸毒且無工作，卻可以委託高階律師。

「你以為法律人都是白癡喔。想傷害既遂，然後自首？」李茂生透露，「拿致死武器向人射擊有致死的可能性、直播無關犯行、自首僅是得減而已、律師無關緊要，所以殺人未遂、自首等得減，這應該就是法律所能處理的了，其他那就回歸「社會」吧。」

▲館長中槍後開直播向粉絲喊話。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

一派網友留言幫館長講話，「有在健身的人不會把自己身體拿來開玩笑的好嗎」、「不太可能自導自演，練了大半輩子的健身、健力跟格鬥，傷害到四肢的軟組織都可能會造成動作障礙，遑論粉碎性骨折，這些傷害幾乎會毀了他的累積。臥床的這段時間也對健身者的傷害非常巨大，真的不可能是健身者會自願選擇的」；也有一派網友指出，「律師不一定是來幫犯嫌的，恐怕是老闆派來監視他的...」、「想到法庭上原告被告都在努力騙法官，真相只能存在人心啊⋯⋯」。

23歲劉姓男子當天在計程車上埋伏177分鐘，等到陳之漢28日凌晨走出自家健身房林口館外準備搭車，突然衝出來朝車內開槍襲擊，3槍全打中。劉男到案後表示，整起案件是他一個人做的，背後沒有人指使，目前已被法院裁定收押禁見。