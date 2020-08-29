呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是設計　槍手收入極低還能聘2名律師

▲呂秋遠懷疑劉男（右）性騷擾館長，是一種設計。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）



記者林彥臣／綜合報導

館長遭到有性騷擾糾紛的狂粉槍擊，過程中種種不尋常的跡象，引發各界的猜測，已經被收押的23歲劉姓男子，幕後是否有藏鏡人在操縱。對此律師呂秋遠在臉書發文分析，認為很有可能連先前的性騷擾也是一種設計，目的就是為了掩飾真正的動機。

呂秋遠表示，許多人把館長被槍擊的事件，當作一種趣聞來看，雖然他不贊同案發當時的直播，可是這就是一件嚴重的社會新聞，「而且可以提醒我們某些事情」。

呂秋遠強調，首先，請不要訕笑或是認為館長是自導自演，開槍不是開玩笑的，雖然往四肢開槍，但對於健身教練而言，這可能會導致他的事業全毀，更別說槍砲無情，兇手不是只開一槍，萬一打到動脈，一樣可能流血過多死亡。

如果是因為政治立場不同而覺得他活該，那麼下次槍砲可能就是對準了你。這年頭，誰沒有政治立場？講中立、講藍綠一樣爛，心裡支持誰，大家都心知肚明。為了政治立場而嘲笑一個人被開槍，似乎不是很厚道。

呂秋遠推測，各位想想，兇手住在內湖，為何要到林口健身？他所持的手槍，是制式手槍，即便持有，至少判處五年以上有期徒刑。更別說這種手槍價格不斐，他收入極低，卻無法交代來源，還能當場聘請兩位律師陪同他偵訊，知道如何自首求減刑。

▲呂秋遠分析槍擊事件種種的不尋常之處。（圖／資料照）



呂秋遠分析，一般人如果未曾練習，恐怕連如何開槍、如何瞄準、如何不要命中不該命中的部位，都沒辦法處理。被告涉嫌殺人未遂的罪刑，也是至少五年以上起算。難道只是為了性騷擾被肉搜，所以憤而行兇？說真的，「我都懷疑性騷擾也是一種設計，用來掩飾原本的真正動機而已」。

呂秋遠也提到，如果真的是因為性騷擾的問題，而導致被開槍，「就得進一步反思下一個議題」，連館長這麼強悍的人，都會因為公開指責對方性騷擾，而導致對方惱羞成怒，取槍殺人，那麼，有什麼理由認為，被性侵害的當事人，都是因為自己不檢點，或是沒有反抗，或是不夠強大，因此才會遭此橫禍？我們這個社會的某些論調，就是習慣檢討被害人，要被害人想想，自己為什麼要多話、為什麼嘴巴要這麼秋、為什麼要碰政治、為什麼要惹對方、為什麼不給對方餘地、為什麼穿得少、為什麼要去「不正當場所」、為什麼不乖、為什麼不聽話、為什麼不替對方想？「我替你想，你替我想了嗎？」

▲劉姓男子無業，卻交代不清槍枝的來源。（圖／記者宋良義攝）



23歲的劉姓無業男子，大約10天前才因為涉嫌對館長性騷擾遭到提告，28日凌晨劉男在館長的林口場館外手持「沙漠雛鷹」手槍埋伏，見館長上車車門未關時，衝上前近距離連開3槍，事後到警局自首嗆「都是我一個人幹的」，並且對警方行使緘默權，等律師到場才願意回應案情。

檢方偵訊後，認為劉男犯嫌重大，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，並且有逃亡、滅證、勾串或再度加害於被害人之可能，向法院聲請羈押，並禁止被告接見通信。

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