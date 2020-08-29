　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是設計　槍手收入極低還能聘2名律師

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

▲呂秋遠懷疑劉男（右）性騷擾館長，是一種設計。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

記者林彥臣／綜合報導

館長遭到有性騷擾糾紛的狂粉槍擊，過程中種種不尋常的跡象，引發各界的猜測，已經被收押的23歲劉姓男子，幕後是否有藏鏡人在操縱。對此律師呂秋遠在臉書發文分析，認為很有可能連先前的性騷擾也是一種設計，目的就是為了掩飾真正的動機。

呂秋遠表示，許多人把館長被槍擊的事件，當作一種趣聞來看，雖然他不贊同案發當時的直播，可是這就是一件嚴重的社會新聞，「而且可以提醒我們某些事情」。

呂秋遠強調，首先，請不要訕笑或是認為館長是自導自演，開槍不是開玩笑的，雖然往四肢開槍，但對於健身教練而言，這可能會導致他的事業全毀，更別說槍砲無情，兇手不是只開一槍，萬一打到動脈，一樣可能流血過多死亡。

如果是因為政治立場不同而覺得他活該，那麼下次槍砲可能就是對準了你。這年頭，誰沒有政治立場？講中立、講藍綠一樣爛，心裡支持誰，大家都心知肚明。為了政治立場而嘲笑一個人被開槍，似乎不是很厚道。

呂秋遠推測，各位想想，兇手住在內湖，為何要到林口健身？他所持的手槍，是制式手槍，即便持有，至少判處五年以上有期徒刑。更別說這種手槍價格不斐，他收入極低，卻無法交代來源，還能當場聘請兩位律師陪同他偵訊，知道如何自首求減刑。

▲▼呂秋遠（資料照／記者陳明仁攝）

▲呂秋遠分析槍擊事件種種的不尋常之處。（圖／資料照）

呂秋遠分析，一般人如果未曾練習，恐怕連如何開槍、如何瞄準、如何不要命中不該命中的部位，都沒辦法處理。被告涉嫌殺人未遂的罪刑，也是至少五年以上起算。難道只是為了性騷擾被肉搜，所以憤而行兇？說真的，「我都懷疑性騷擾也是一種設計，用來掩飾原本的真正動機而已」。

呂秋遠也提到，如果真的是因為性騷擾的問題，而導致被開槍，「就得進一步反思下一個議題」，連館長這麼強悍的人，都會因為公開指責對方性騷擾，而導致對方惱羞成怒，取槍殺人，那麼，有什麼理由認為，被性侵害的當事人，都是因為自己不檢點，或是沒有反抗，或是不夠強大，因此才會遭此橫禍？我們這個社會的某些論調，就是習慣檢討被害人，要被害人想想，自己為什麼要多話、為什麼嘴巴要這麼秋、為什麼要碰政治、為什麼要惹對方、為什麼不給對方餘地、為什麼穿得少、為什麼要去「不正當場所」、為什麼不乖、為什麼不聽話、為什麼不替對方想？「我替你想，你替我想了嗎？」

▲▼館長遭槍擊事件，林口分局移送嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

▲劉姓男子無業，卻交代不清槍枝的來源。（圖／記者宋良義攝）

23歲的劉姓無業男子，大約10天前才因為涉嫌對館長性騷擾遭到提告，28日凌晨劉男在館長的林口場館外手持「沙漠雛鷹」手槍埋伏，見館長上車車門未關時，衝上前近距離連開3槍，事後到警局自首嗆「都是我一個人幹的」，並且對警方行使緘默權，等律師到場才願意回應案情。

檢方偵訊後，認為劉男犯嫌重大，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，並且有逃亡、滅證、勾串或再度加害於被害人之可能，向法院聲請羈押，並禁止被告接見通信。

►鍋寶養生燉鍋原價4760元「限時下殺890元」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
埋伏「館長」轟3槍！23歲狂粉收押禁見
潘瑋柏被爆空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

「難想像會如此衝動」槍擊館長　嫌犯鄰居：他很斯文、都會打招呼

呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是設計　槍手收入極低還能聘2名律師

北市營業員與主管吵跳河亡！業績未達標慘賠　遺書指名給經理人

快訊／埋伏「館長」近距離轟3槍！　23歲狂粉遭法院裁定收押禁見

23歲男槍擊館長！網狂傳「背後有藏鏡人」　律師曝4項關鍵疑點

快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

汐止警殉職滿1年　交往10年女友心碎「原諒我今天當一個愛哭鬼」

快訊／「終極館粉」爆打開槍嫌　埋伏4小時飛撲一拳打臉

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

男孩弄丟心愛口罩忍不住淚崩！　照鏡子後露笑顏：原來掛脖子上

旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

「難想像會如此衝動」槍擊館長　嫌犯鄰居：他很斯文、都會打招呼

呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是設計　槍手收入極低還能聘2名律師

北市營業員與主管吵跳河亡！業績未達標慘賠　遺書指名給經理人

快訊／埋伏「館長」近距離轟3槍！　23歲狂粉遭法院裁定收押禁見

23歲男槍擊館長！網狂傳「背後有藏鏡人」　律師曝4項關鍵疑點

快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

汐止警殉職滿1年　交往10年女友心碎「原諒我今天當一個愛哭鬼」

快訊／「終極館粉」爆打開槍嫌　埋伏4小時飛撲一拳打臉

第一次征服百岳被同伴丟下⋯山屋巧遇女孩獨自完成挑戰「紅了眼眶」

旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

海上漂榴槤！民眾一看瘋撈衝搶食…當晚集體腹痛中毒送醫

桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

美豬美牛可以進台灣了　白宮國安會：期待強化美台經貿關係

「難想像會如此衝動」槍擊館長　嫌犯鄰居：他很斯文、都會打招呼

「愛愛」在瘟疫蔓延時　性工作者公開示範安全性行為

呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是設計　槍手收入極低還能聘2名律師

「美豬進口，總統下台」　民進黨20個金句跨時空打臉

柴犬咬爆衛生紙！家裡變雪之國 天天都有驚喜...奴才：害怕回家

社會熱門新聞

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

快訊／法院裁定了！23歲狂粉確定羈押禁見

愛犬跳下車踢到排檔桿！後滑撞倒主人輾斃

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

藏鏡人伏襲館長6大疑點曝！開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

槍擊館長藏鏡人　律師曝4項疑點

藏鏡人被認證？檢察官防滅證聲押槍擊館長嫌

獨／館長遭槍擊影片曝光！

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

更多熱門

相關新聞

槍擊館長藏鏡人　律師曝4項疑點

槍擊館長藏鏡人　律師曝4項疑點

23歲劉姓男子28日凌晨開槍擊傷館長陳之漢，隨後帶槍自行到林口警分局投案，事件經檢警調查仍有諸多疑點待進一步釐清。律師林智群在臉書表示，館長此案要查後面有沒有「藏鏡人」，可以從4個疑點進行調查，「當然，不能排除就是單純粉絲糾紛，可是在做出這個結論前，該調查的還是要查。」

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

藏鏡人被認證？檢察官防滅證聲押槍擊館長嫌

藏鏡人被認證？檢察官防滅證聲押槍擊館長嫌

藏鏡人伏襲館長6大疑點曝！開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

藏鏡人伏襲館長6大疑點曝！開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

關鍵字：

館長槍擊呂秋遠律師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

妻嘿咻出血　洋尪竟得意：玩壞了

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

「麥當勞女神」破尺度脫了！

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

泰皇爆召回打入冷宮10個月寵妃

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面