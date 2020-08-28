23歲男槍擊館長！網狂傳「背後有藏鏡人」　律師曝4項關鍵疑點

記者趙蔡州／綜合報導

23歲劉姓男子28日凌晨開槍擊傷館長陳之漢，隨後帶槍自行到林口警分局投案，事件經檢警調查仍有諸多疑點待進一步釐清。律師林智群在臉書表示，館長此案要查後面有沒有「藏鏡人」，可以從4個疑點進行調查，「當然，不能排除就是單純粉絲糾紛，可是在做出這個結論前，該調查的還是要查。」

針對劉男開槍擊傷館長，背後是否有「藏鏡人」指使，律師林智群28日下午在臉書粉絲團提出4項疑點。他認為，首先要查嫌犯有沒有槍砲前科，「如果沒有，能拿到槍還真奇怪，這種東西又不是去7-11就可以買得到，常吸毒，就會有管道拿到毒品，但不會有管道拿到槍，因為道不同不相為謀。」

▲劉姓男子28日凌晨開槍擊傷館長陳之漢。（圖／記者黃軍瑋攝）

他接著提到，警方應該要調查嫌犯有沒有錢、帳戶金流是否有異常，畢竟一名23歲沒有工作、家境普通的年輕人，可以找一堆律師（還不是法扶）出面辯護，相當詭異，如果背後真的有藏鏡人指使，就要調查嫌犯的帳戶金流，雖然機會不大，「這種事情都馬用現金，誰跟你用匯款，傻了嗎？」

最後他指出，劉嫌的手機門號也要查查看，如果平常都是使用固定門號，最近突然沒有通訊或改用易付卡，那也是奇怪的事情。他也強調，「當然不能排除（事件）就是單純的粉絲糾紛，但在做出這個結論前，該調查的還是要查。」

▼律師林智群臉書全文。（圖／翻攝自臉書）