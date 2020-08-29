影／啃老男錢從哪來？50萬黑槍打館長、聘王牌雙律師　家人聽到傻眼

記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭伏襲，劉姓嫌犯包下計程車等候177分鐘，近距離連開3槍後，再跳上車飛奔警局自首，不僅付清3千元車資，還堅持要等曾任法官的大咖律師到場才願接受訊問，陪偵律師費若照時計費，每小時約1萬元，辦案人員懷疑，劉男本來只是超商打工且近來也無業，卻有如此資力和人脈，十分可疑，正清查有無幕後藏鏡人。

▲啃老劉男槍擊館長，卻意外扯出許多疑點。（圖／記者宋良義攝）

劉男無業沒女友，目前是啃老族，靠爸爸給他的生活費度日，家人對於他為什麼有錢去健身、聘請律師、花3000元包計程車都感到相當訝異。另外，劉男使用的槍枝疑似為「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，為「沙漠之鷹」的兄弟版本，有專業人士透露，沙漠雛鷹在國內黑市價格上看50萬。

▲「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，為「沙漠之鷹」的兄弟版本，有專業人士透露，沙漠雛鷹在國內黑市價格上看50萬。（圖／記者陳豐徳攝）

劉男鄰居說，他雖然身上有刺青，但其實乖乖的，就是看起來像小屁孩、不像在混黑道，懷疑應該是被慫恿或是有人教唆。

根據了解，劉男今年4月間，為替友人侯姓女子處理與前男友陳某的租屋、買車糾紛，夥同侯女強砸陳男手機和圍毆對方，吃上妨害自由、傷害、毀損等官司。