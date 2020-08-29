影／有可能變強颱！「梅莎」最快今晚轉中颱　下週一二離台最近

文／中央社記者余曉涵

氣象局表示，預估颱風梅莎今天仍會在菲律賓東方海面附近緩慢移動，目前正在增強發展，預估今天下半天有機會增強為中颱，未來強度也有機會到強颱，成為今年以來最強颱風。

▲梅莎颱風最快今天增強為中颱 。（圖／氣象局）

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根據中央氣象局最新觀測，颱風梅莎29日凌晨2時的中心位置在北緯16.4度，東經129.4度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局表示，梅莎今天持續在菲律賓東方海面附近緩慢移動，強度也在迅速發展當中，今天下半天就有機會增強為中度颱風，由於環境適合發展，梅莎有機會發展成強颱，成為今年以來最強的颱風。

▲梅莎颱風最快今天增強為中颱 。（圖／氣象局）

路徑上，氣象局說，未來梅莎會先朝北移動，明天速度加快後，31日跟9月1日會移動到琉球群島附近，也是離台灣最接近的時候，屆時北台灣會受到外圍環流影響，但暴風圈離台灣陸地及近海仍有一段距離，之後梅莎將會朝向韓國方向移動。

氣象局表示，依照目前路徑預估，發布颱風警報機率低，但仍需要持續觀察。

氣象局也指出，由於目前海面環境適合發展，等梅莎北上之後，日本南海海面上也將有熱帶擾動發展，但還需要再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天也在「三立準氣象．老大洩天機」指出，梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。

吳德榮說，由於其經過海溫高、風切小的環境，且為時較長；模式模擬將快速增強，更有超過巴威、黃蜂的紀錄（中心平均風速43公尺/秒）而成為今年最強颱的機率。

他表示，梅莎雖不致直接侵台，但明晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。31到9月1日北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨，台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

▲下週一二將是梅莎離台灣最近的時候。（圖／氣象局）