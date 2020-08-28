　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國大選將近！川普演講「批拜登、提中國」　趙立堅：內政不作評論

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普接受共和黨提名。（圖／路透）

▲美國大選將近。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國大選不到百日，總統川普27日晚在美國共和黨全國代表大會上，數度抨擊對手拜登，並聲稱如果拜登勝選，中國將「擁有」美國。對此，中國外交部發言人趙立堅今（28）日僅表示，不干涉美國內政，因此不作評論，但敦促美方不要藉大選「拿中國說事」。

中國外交部28日例行記者會上，《彭博社》記者問及，美國總統川普在共和黨全代會上演講談及中國，並稱如果拜登勝選，中國就會「擁有」美國，但如果他連任，美國將不再依賴中國，會把美國的業務從中國遷回來。中方有何評論？

趙立堅重申「中方對美政策是一貫、明確的」，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方致力於發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時中方堅定捍衛國家主權安全發展利益。

他敦促美方客觀、理性看待中國和中美關係，同中方相向而行，管控分歧，促進合作，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

針對川普所謂的「轉移產能」等論調，趙立堅指出，這是美方一些政客將黨派和個人私利置於美國國家利益之上的政治操弄，既不可行，也不現實。

「在全球化時代，違背本國廣大工商界的自主意願，強行剝奪國與國之間的既有合作，脅迫各國企業的正常投資經營，這完全違背市場經濟規律，最終也必將傷及美國自身利益。」趙立堅強調，這種倒行逆施的做法不得人心，已經並將繼續遭到中美兩國各界有識之士的強烈批判和抵制。

►鍋寶養生燉鍋原價4760元「限時下殺890元」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
逛好市多「這句話」不能信！她進場走一圈　結帳低頭…翻船了
兩性作家嘿咻出血...醫驚：多重性伴侶？洋老公得意：玩壞了
帶小王進男友家開直播…超兇網紅被爆「最垃圾分手」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國大選將近！川普演講「批拜登、提中國」　趙立堅：內政不作評論

接海基會秘書長　詹志宏：時機成熟時隨時執行任務

安倍晉三健康因素請辭　陸外交部：日本內部事務「不評論」

任內遇ECFA十年大限　海基會代董事長許勝雄：現在看來還好

孕婦「脫裙撩衣」做超音波！醫生放男病患入內看光光…超瞎解釋惹網怒

21歲男微信被封「衝去公司頂樓跳下」　哥怨：一條人命63萬太少！

「吃剩飯」鋼鐵壯男失明、癱瘓！吃這5種隔夜菜=殘害身體…阿公下場也超慘

被捕只是「時間問題」　黃之鋒：已做好隨時被送中準備！

「港獨」李宇軒偷渡台灣尋庇護　12人遭廣東海警攔截

陸「天問一號」探測器36天飛行1億公里！　預計明年4/23降落火星

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

美國大選將近！川普演講「批拜登、提中國」　趙立堅：內政不作評論

接海基會秘書長　詹志宏：時機成熟時隨時執行任務

安倍晉三健康因素請辭　陸外交部：日本內部事務「不評論」

任內遇ECFA十年大限　海基會代董事長許勝雄：現在看來還好

孕婦「脫裙撩衣」做超音波！醫生放男病患入內看光光…超瞎解釋惹網怒

21歲男微信被封「衝去公司頂樓跳下」　哥怨：一條人命63萬太少！

「吃剩飯」鋼鐵壯男失明、癱瘓！吃這5種隔夜菜=殘害身體…阿公下場也超慘

被捕只是「時間問題」　黃之鋒：已做好隨時被送中準備！

「港獨」李宇軒偷渡台灣尋庇護　12人遭廣東海警攔截

陸「天問一號」探測器36天飛行1億公里！　預計明年4/23降落火星

安倍舊疾復發「提前退陣」　蔡英文推特感謝：對台日關係有大貢獻

台南市嚴格執行防疫措施　交通局稽查公車場站民眾均戴口罩

蔡英文宣布進口美牛豬　美國國務卿讚許領導力：為台美貿易打開大門

千元不到就能摘星！山海樓平日午餐88折　9月限定優惠

被控誘騙、性侵兒童N罪！　天王歌手「在獄中被揍」律師怒喊放人

486先生曝館長「病床照」　上千粉絲湧入祈願：為了台灣撐下去

不斷更新／富邦、中信皆錯失得點圈機會　7局中信5比3富邦

父親新冠肺炎過世　男孩面對「爸爸生前的小男友」飄曖昧

成龍法拍「房祖名毒趴」360坪豪宅　網曝帝王裝潢…起標天價洩！

中職／羅力安怎？6局失5分　對戰兄弟13個月7連不勝

大陸熱門新聞

翁撿「血色雞蛋」　專家一看秒開7位數天價

吃剩飯鋼鐵男失明、癱瘓！5種隔夜菜吃了恐沒命

36歲女低頭吃麵慘遭砍頭！兇手淡定離去

《八佰》票房破12億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

匪徒脅200萬贖金　她「殺價成功」結局笑爆

北斗新一代定位晶片　陸稱世界一流

課本裡消失的歷史！ 陸00、90後看《八佰》..見國旗升起驚呆

女兒死妻子才可以解脫！他對準心臟捅死病女

美軍「馬斯廷」艦闖西沙　解放軍警告驅離

美封殺微信！陸外交部嗆：不用蘋果手機了

孕婦脫裙撩衣做超音波！醫生竟放男病患入內

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

《八佰》7億造景+10位影帝、影后 陸網友：看到起雞皮疙搭

聞到奇怪腥味！　獨居女抬頭驚見「紅色血水」天花板滴下

更多熱門

相關新聞

安倍晉三健康因素請辭！陸外交部：不評論

安倍晉三健康因素請辭！陸外交部：不評論

日本在位時間最長的首相安倍晉三今天（8月28日）宣佈辭職。在28日的中國外交部記者會上，有記者問，中方對此事有何評論。大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，「這是日本內部事務，我們不做評論。中日兩國互為近鄰，中方願與日方一道，繼續推動中日關係不斷改善發展。」

陸外交部回應發射導彈

陸外交部回應發射導彈

伊凡卡白宮演說：川普改變了華盛頓

伊凡卡白宮演說：川普改變了華盛頓

川普痛批拜登政見「中國製造」

川普痛批拜登政見「中國製造」

為何川普抵制抖音　當手機監控你

為何川普抵制抖音　當手機監控你

關鍵字：

川普拜登美國大選趙立堅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面