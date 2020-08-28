美國大選將近！川普演講「批拜登、提中國」　趙立堅：內政不作評論

▲美國大選將近。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國大選不到百日，總統川普27日晚在美國共和黨全國代表大會上，數度抨擊對手拜登，並聲稱如果拜登勝選，中國將「擁有」美國。對此，中國外交部發言人趙立堅今（28）日僅表示，不干涉美國內政，因此不作評論，但敦促美方不要藉大選「拿中國說事」。

中國外交部28日例行記者會上，《彭博社》記者問及，美國總統川普在共和黨全代會上演講談及中國，並稱如果拜登勝選，中國就會「擁有」美國，但如果他連任，美國將不再依賴中國，會把美國的業務從中國遷回來。中方有何評論？

趙立堅重申「中方對美政策是一貫、明確的」，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方致力於發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時中方堅定捍衛國家主權安全發展利益。

他敦促美方客觀、理性看待中國和中美關係，同中方相向而行，管控分歧，促進合作，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。

針對川普所謂的「轉移產能」等論調，趙立堅指出，這是美方一些政客將黨派和個人私利置於美國國家利益之上的政治操弄，既不可行，也不現實。

「在全球化時代，違背本國廣大工商界的自主意願，強行剝奪國與國之間的既有合作，脅迫各國企業的正常投資經營，這完全違背市場經濟規律，最終也必將傷及美國自身利益。」趙立堅強調，這種倒行逆施的做法不得人心，已經並將繼續遭到中美兩國各界有識之士的強烈批判和抵制。

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