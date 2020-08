川普接受共和黨總統提名　痛批拜登政策「中國製造」

▲美國總統川普接受共和黨提名,與民主黨候選人拜登角逐11月總統大選。(圖/路透)



實習記者湯子暘/綜合報導

距離美國總統大選還有66天,川普27日發表接受共和黨提名演說,數度抨擊民主黨總統提名人拜登親中以及為反對而反對,「拜登的政見是『中國製造』,而我的則是『美國製造』。如果我們聽從拜登,上百上千的美國人會死去。永遠記住,他們在追打我,是因為我正為你們而戰。」

川普表示,會繼續從中國手中捍衛美國人民的工作權,將對手拜登看作「邪惡左派」正破壞國家,「拜登接受了藍領工人的捐款,親吻和擁抱後說他也同感痛苦,然後再飛回華盛頓,將工作機會運往中國和其它遙遠的土地。拜登整個職涯都外包了美國工人的夢想。」

他談及中東一系列的問題,「中東在我上任時一片混亂,ISIS猖獗、伊朗在崛起,阿富汗戰爭看不到盡頭。與以往的政府不同,我阻止美國進行新戰爭,我們的部隊正在回家。我們100%抹去了ISIS的存在,並殺死了領導人阿布.巴克爾。」

拜登曾認為川普貿易政策失敗,導致製造業大幅衰退,要在入主白宮後後撤回對中國的關稅,支持北美自由貿易協定、中國加入世界貿易組織。

然而川普認為這是美國最大的災難,承諾未來會創造一千萬個就業機會,「發生拜登的災難之後,美國失去了四分之一的製造業工作機會。在密西根州、俄亥俄州,新罕布什爾州,賓州和許多其他州被解僱的工人不想要聽拜登同情的空話,他們想找回工作!」

《北美貿易協定》1994年正式成立,對美國技術性不高的估業產生負面影響,為了改善美墨邊境的環境,美國還需支付超過60億美元的費用,而貿易區關稅削減也讓美國少了一大筆收入。

演說中,川普再次將新冠病毒稱為「中國病毒」,認為美國在疫情控管上表現出色,「美國的新冠致死率是世界上大國中最低的,歐盟的致死率是我們的三倍。不幸的是,當我對中國大膽採取旅行禁令,拜登稱這是歇斯底里的仇外心理。」

非裔男子布雷克(Jacob Blake)23日在威斯康辛州遭警察連開7槍而癱瘓,再度引爆美國種族議題、各地群起示威,是繼佛洛伊德事件之後最大的風波。

This is the shooting video of Jacob Blake in Kenosha, WI. pic.twitter.com/yerWbsSxQU