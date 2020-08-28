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桃園93歲阿伯銀行呆坐　員警關心「忘住哪了」...護送返家

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▲桃園市平鎮區高齡93歲李姓男子28日外出晨運散步，疑因體力不支與忘記回家路，呆坐銀行等候區，員警詢問卻一問三不知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高齡93歲李姓男子28日外出晨運散步，疑因體力不支與忘記回家路，呆坐銀行等候區，員警詢問卻一問三不知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區高齡93歲李姓男子，28日清晨外出散步，但後來疑因體力不支，走進附近銀行呆坐等候區，巡邏員警察覺其眼神呆滯詢問，李男說忘記回家路怎麼走，員警先帶回派出所查明身分，確認住址後再由員警陪同護送返家，家人驚覺老父走失準備報警，發現居然由員警陪同返家感謝再三。

▲桃園市平鎮區高齡93歲李姓男子28日外出晨運散步忘記回家路，員警協助帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高齡93歲李姓男子28日外出晨運散步忘記回家路，員警協助帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）


平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在平鎮區金華街高齡93歲的李姓男子，平日有晨運散步習慣，28日清晨獨自外出散步，出門後卻突然忘記回家之路，因體力不繼只好走進附近台灣銀行休息，坐在等候區急得不知所措。

▲平鎮區高齡93歲李姓男子28日外出散步忘記回家路，員警護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮區高齡93歲李姓男子28日外出散步忘記回家路，員警護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宋屋派出所警員洪偉倫、陳宇邦巡邏時發現李男徬徨無助，明顯不是到銀行洽公民眾，詢問行員才知道其已坐椅子很久了，員警詢問有無需要幫助，但李卻重聽且答非所問，也忘記住家地址在哪裡，員警先將其帶回派出所休息。

員警利用人臉辨識系統查出李男身分，原來住在附近不遠的金華街，護送李男平安返家，李男家人發現員警帶著父親上門直說，老父出門很少過午不回家，感謝員警及時協助，能讓老父平安歸來。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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