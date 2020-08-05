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桃園失智男晨運卻搭錯車迷途　警察覺異狀護送返家

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▲桃園市彭姓男子5日清晨疑似搭錯公車從桃園至平鎮區迷途，平鎮警分局員警巡邏察覺，護送回宋屋派出所確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市彭姓男子5日清晨疑似搭錯公車從桃園至平鎮區迷途，平鎮警分局員警巡邏察覺，護送回宋屋派出所確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子5日清晨外出運動，疑似搭錯公車竟從桃園區搭到平鎮，下車後因體力不繼癱坐在台一線省道路人行道上，所幸巡邏員警及時發現詢問是否迷途，彭男直喊肚子餓且體力耗盡，員警護送回派出所確認身分，並通知家人領回，家人直對員警熱心感謝再三。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在桃園區的67歲彭姓男子5日清晨獨自外出運動，但不知何故突然搭上公車從桃園區到平鎮區，最後因體力耗盡坐在人行道上，員警巡邏經過時發現其兩眼無神且四肢無力，上前詢問是否需要幫助時，彭翁只說肚子餓。

▲桃園市彭姓男子5日清晨疑似搭錯公車從桃園至平鎮區迷途，平鎮警分局員警送回派出所確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市彭姓男子5日清晨疑似搭錯公車從桃園至平鎮區迷途，平鎮警分局員警送回派出所確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宋屋派出所警員吳曉玲與陳宇邦察覺彭男臉色發白，說起話來有氣無力，面對詢問無法表達意思，疑似失智症狀，只好先將彭男載回派出所，先送上熟食與熱茶供其充飢，再以小電腦確認其身分，是住在桃園區的彭姓男子無誤，打電話通知家人認領，彭妻接到電話後確認平安無恙後，趕緊開車到派出所將彭男帶回家，並感謝員警熱心協助，讓彭男得以平安返家。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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