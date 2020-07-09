與妻分頭採種籽失聯9小時　花蓮男午夜現身：我迷路…越走越遠

▲▼消防隊集結約20人，於河堤上架設環場照明設備搜索。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉富民村日前有民眾報案，下午3點左右與先生到馬遠河堤下方採集芭蕉種子，2人分開行動後，82歲丈夫到夜間都不見人影失聯請求協尋。富源分隊獲報，攜帶各式救災器材及警消4名前往失蹤地點搜尋，並通知請義消前往馬遠河堤協助搜索，並於河堤上架設環場照明設備，集結約20人員後分兩組下河堤搜索。





由於失聯者陳先生未帶手機，且馬遠河堤鄰近山區，附近無照明設備，天色昏暗、雜草、樹木叢生，擔心失聯者如迷失方向恐將造成危險，搜救人員於河堤上架設環場照明設備，20人分兩組，於河床下方南北向搜索。

▲陳男午夜自行步行到搜救現場，向搜救人員感謝。



晚間約莫12點家屬表示陳男已找到，陳男意識清醒自行步行搜救現場，向搜救人員感謝，並表示感到抱歉造成大家麻煩，陳男表示自己與妻子分開後原本要返家卻迷失方向，加上天色昏暗越走越遠，最後經過鐵路後，才走出河床，路過民眾見狀幫忙將陳男送返家。

消防局長林文瑞表示，於路況不熟地區活動時，出發前需要充分準備相關地圖資料及通訊定位設備，並打聽可能的路況，結伴而行，隨時注意天候狀況，切勿單獨行動，容易迷失方向，造成危險。

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