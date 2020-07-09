　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

與妻分頭採種籽失聯9小時　花蓮男午夜現身：我迷路…越走越遠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼消防隊集結約20人，於河堤上架設環場照明設備搜索。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼消防隊集結約20人，於河堤上架設環場照明設備搜索。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉富民村日前有民眾報案，下午3點左右與先生到馬遠河堤下方採集芭蕉種子，2人分開行動後，82歲丈夫到夜間都不見人影失聯請求協尋。富源分隊獲報，攜帶各式救災器材及警消4名前往失蹤地點搜尋，並通知請義消前往馬遠河堤協助搜索，並於河堤上架設環場照明設備，集結約20人員後分兩組下河堤搜索。

▲▼消防隊集結約20人，於河堤上架設環場照明設備搜索。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
由於失聯者陳先生未帶手機，且馬遠河堤鄰近山區，附近無照明設備，天色昏暗、雜草、樹木叢生，擔心失聯者如迷失方向恐將造成危險，搜救人員於河堤上架設環場照明設備，20人分兩組，於河床下方南北向搜索。

▲▼消防隊集結約20人，於河堤上架設環場照明設備搜索。（圖／花蓮消防局提供，下同）

陳男午夜自行步行到搜救現場，向搜救人員感謝。
 
晚間約莫12點家屬表示陳男已找到，陳男意識清醒自行步行搜救現場，向搜救人員感謝，並表示感到抱歉造成大家麻煩，陳男表示自己與妻子分開後原本要返家卻迷失方向，加上天色昏暗越走越遠，最後經過鐵路後，才走出河床，路過民眾見狀幫忙將陳男送返家。

消防局長林文瑞表示，於路況不熟地區活動時，出發前需要充分準備相關地圖資料及通訊定位設備，並打聽可能的路況，結伴而行，隨時注意天候狀況，切勿單獨行動，容易迷失方向，造成危險。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
大一生騎車自撞癱瘓　家長喊「爛路」國賠4284萬…判免賠原因
兩女火車座位上交纏！　他目睹抬腳一幕秒反胃
快訊／一群高職生烏來戲水　1人溺水命危！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手機充電站遭狂洗200張發票　國稅局嚴查…業者無奈：誠實開發票也有錯？

大同董事改選單日股價蒸發49億元　小股東蔡玉真告林郭文艷「特別背信罪」

獨／高雄賓士短髮妹被強拉下車！醫師男狂喊：拿出來...正義哥現身了

快訊／11名高中生新北烏來「紅河谷戲水」！1人溺水命危搶救中

抱怨鄰居太吵！台女諷「越南太太聽不懂」　夫心疼…求償46萬

超狂！彰化17歲少年拿斧頭長刀砍砸派出所　開臉書直播嗆「警察要躲好！」

前法務部長邱太三關說下台　桃園名醫張煥禎逃漏稅5億元判3年4個月

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

與妻分頭採種籽失聯9小時　花蓮男午夜現身：我迷路…越走越遠

女童烈日赤腳邊走邊哭！女警臉書找到家人　母：才休息就出事

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

手機充電站遭狂洗200張發票　國稅局嚴查…業者無奈：誠實開發票也有錯？

大同董事改選單日股價蒸發49億元　小股東蔡玉真告林郭文艷「特別背信罪」

獨／高雄賓士短髮妹被強拉下車！醫師男狂喊：拿出來...正義哥現身了

快訊／11名高中生新北烏來「紅河谷戲水」！1人溺水命危搶救中

抱怨鄰居太吵！台女諷「越南太太聽不懂」　夫心疼…求償46萬

超狂！彰化17歲少年拿斧頭長刀砍砸派出所　開臉書直播嗆「警察要躲好！」

前法務部長邱太三關說下台　桃園名醫張煥禎逃漏稅5億元判3年4個月

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

與妻分頭採種籽失聯9小時　花蓮男午夜現身：我迷路…越走越遠

女童烈日赤腳邊走邊哭！女警臉書找到家人　母：才休息就出事

玖壹壹健志凹凸手臂肌太狂…一近看「牆壁歪了」！　P圖前後對比照笑翻網

淋了邪惡芒果醬還有一大球香草冰！「酷哇漢堡xICE MONSTER」烤布蕾鬆餅來了

柯震東遛狗被嗆「人都有權利不滿」當下反應曝！　林依晨急糾正…他嚇傻：好容易說錯話

手機充電站遭狂洗200張發票　國稅局嚴查…業者無奈：誠實開發票也有錯？

2020「設計界的奧斯卡」得獎名單出爐！台灣設計師三作品獲獎

直擊大船入港！比高雄85大樓還長　「全球最大貨櫃輪」首航高雄港

這是49歲你敢信？　「最強綠葉」黃石正超狂背肌驚呆網

白沙屯媽祖完成北港朝天宮刈火儀式　今凌晨5點啟程回鑾

大同董事改選單日股價蒸發49億元　小股東蔡玉真告林郭文艷「特別背信罪」

手機超高溫 iOS 13 再傳「吞電」災情！　網傳：Apple Music是元凶

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

無照撞死人！屁孩拒賠再嗆聲：有事跟法官說

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

王奕凱：前執行長妻說謊，整家影帝

越南巨乳妹遭逮電話響不停　警接到手軟

拿斧頭長刀砍派出所　少年臉書直播

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

更多熱門

相關新聞

少年端午連假在台南大凍山迷途警緊急尋獲

少年端午連假在台南大凍山迷途警緊急尋獲

端午連假天氣炙熱，許多民眾紛紛來台南大凍山爬山運動兼避暑，惟人潮眾多，其中1名少年不慎與家人失聯，白河分局東原所所長王敦平、警員張榮勳立即展開搜尋行動，1小時內在數十公里外尋獲該少年，家屬十分感謝。

蘇花路廊北上車潮大量湧現　預計持續至午夜

蘇花路廊北上車潮大量湧現　預計持續至午夜

手機關機充電引誤會家人急報警協尋

手機關機充電引誤會家人急報警協尋

2救難英雄遭爆「收割稻尾」　指揮官回應了

2救難英雄遭爆「收割稻尾」　指揮官回應了

女童走失巷弄中　美女副所長一家一家問

女童走失巷弄中　美女副所長一家一家問

關鍵字：

分頭種籽失聯人影午夜現身搜救迷途環場照明

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

蕾菈立遺囑道歉父母親！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面