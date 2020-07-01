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少年端午連假在台南大凍山迷途　白河警動員交通警力1小時緊急尋獲

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▲1名少年不慎與家人失聯，白河分局東原所所長王敦平、警員張榮勳，1小時內在數十公里外尋獲該少年，家屬十分感謝。（圖／記者林悅翻攝）

▲1名少年不慎與家人失聯，白河分局東原所所長王敦平、警員張榮勳，1小時內在數十公里外尋獲該少年，家屬十分感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

端午連假天氣炙熱，許多民眾紛紛來台南大凍山爬山運動兼避暑，惟人潮眾多，其中1名少年不慎與家人失聯，白河分局東原所所長王敦平、警員張榮勳立即展開搜尋行動，1小時內在數十公里外尋獲該少年，家屬十分感謝。

台南大凍山為白河區與嘉義縣大埔鄉交界處的一座山峰，標高1241公尺，為台南市的最高峰，也是台南最熱門的登山步道，假日遊客眾多。端午連假期間，白河分局接獲勤務指揮中心通報，有名少年在大凍山區失蹤，急需協助，由於近日連日午後陣雨，天氣陰晴不定，白河分局緊急調度線上各項勤務人員馳往山區，務求日落前將少年尋獲，以免危險。

其中東原派出所所長王敦平，也立即指派所內警員張榮勳與警消人員分多路由大凍山與雞籠山、崁頂福安宮步道分支點尋找被協尋人，在短短1小時內在白河區南寮山區尋獲，令人訝異的是尋獲點與失蹤點遠達數十公里，所幸警方及時尋獲，少年身體狀況穩定，由家屬帶返家休息。

家屬表示，端午連假到大凍山爬山運動兼避暑，沒想到不慎與小孩失聯，時值午後雷陣雨時期，幸好及時由警方尋獲，並由警方第一時間積極照護，恢復其精神，令家屬感動稱謝。

白河分局表示本次端午連假，轄內著名景點均派遣警力交通疏導，全體員警均秉持「服務用心、民眾開心；警察用心、民眾安心」的理念，使民眾感受到警察柔性服務的心，建立良性的互動。

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