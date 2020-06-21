女童走失巷弄中　桃園新任美女副所長挨家走訪助返家

▲羅義靜在派出所內安撫迷途女童情緒。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名3歲女童 20日傍晚在八德區廣褔路20巷附近迷途，新到任副所長羅義靜獲報後，先將女童帶返所安撫，並調閱附近監視器再「土法煉鋼」、挨家挨戶走訪，終於協助女童返家。

▲經過挨家挨戶的走訪，終於找到女童的住家。（圖／八德警分局提供）



警方表示，八德警分局四維派出所員警於昨日16時許，獲報有女童走失後便立刻趕往處理，因天氣炎熱且走失地附近民眾皆不認識該名女童，便先將該女童帶返所休息，返所後羅義靜先安撫女童情緒，再細心詢問女童是否記得家住何處等等資訊，但女童只能喃喃說出自己姓氏，其它皆說不清楚無法聯繫。

▲笑容滿面羅義靜是民眾眼中的美女副所長。（圖／八德警分局提供）

另一方面員警許時瑜、林季巖也立刻調閱女童走失地周遭的監視器，過濾比對有用資訊，發現女童是從附近巷弄獨自走出到街上，羅義靜等三員便立即帶著女童到該巷弄挨家挨戶訪查，經過一番查訪，終於找到住在女童住家附近的民眾，告知女童住家大概位置，羅等三員才順利將女童送返家人懷抱，原來女童及其姐姐是由阿媽照顧，女童可能是因年幼好奇趁阿媽照顧姐姐之際，自己推開門往街上走去。

新任副所長羅義靜原本在分局督察組服務，於本月初才派任至四維派出所擔任第二副所長，為民眾眼中的美女副所長，平日除了協助轄區治安與交通案件處理外，更常遇到的是大大小小為民服務的案件。

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