桃園婦出門買菜迷途　3天2夜狂騎單車近百公里終於被找到

▲警方透過監視器展開大搜索。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭地區80歲的陳姓老婦，21日獨自騎著腳踏車至龍潭市區傳統市場購物，直到了傍晚仍未返家家屬求助警方協尋，警方積極調閱過濾住家及各路口監視器，發現老婦因迷途獨自騎著腳踏車，沿路從桃園市龍潭到大溪等區，不分晝夜的騎了3天2夜，繞了近百公里的路程，終在在大溪區的阿姆坪防淤隧道工程工地內找到了該老婦。

▲▼陳姓婦人迷途後漫無目的夜以繼日的騎車。（圖／龍潭警分局提供）

警方表示，龍潭分局石門派出所警員黃耀葵、徐松佞等2員在焦急的家屬陪同下，積極調閱過濾住家及各路口監視器，發現陳婦因迷途獨自騎著腳踏車，沿路從桃園市龍潭、平鎮、八德、中壢、大溪等區，不分晝夜的騎了3天2夜，繞了近百公里的路程，在員警鍥而不捨的追查，並通報沿路經過的轄區分局派出所協助找尋，最後在大溪區即失去蹤跡。

▲陳姓老婦家屬到派出所致贈水果禮盒，感謝員警熱心協尋。（圖／龍潭警分局提供）

在陳姓老婦行經路線範圍縮小後，立即集中警力地毯式的在附近搜尋，24日傍晚在大溪區的阿姆坪防淤隧道工程工地內找到了該老婦，因在這連續天雨濕冷的氣候下，為確保年邁老婦安全，隨即帶同家屬前往現場並將老婦送醫診治，目前已無大礙並返家休養。

陳姓老婦家屬25日上午在民意代表陪同下親自派出所致贈水果禮盒，感謝員警在這濕冷的梅雨，秉持著同理心積極受(處）理案件，在找尋過程中不放棄任何機會，最後順利的找尋到老婦平安返家。

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