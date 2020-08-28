王浩宇解釋「美豬時空背景不同」：台美FTA關鍵　而且美豬不好吃

▲王浩宇解釋「美豬時空背景不同」是台美FTA關鍵（圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文宣布開放進口美豬與30月齡以上美牛，並且以「時空背景不同」，解釋與過去在野時對相同議題採取的不同立場，相關言說也被網友酸說是「開大絕」。對此民進黨桃園市議員王浩宇解釋，時空背景不同的因素在於台美FTA（自由貿易協定），並且強調美豬其實不好吃。

王浩宇在臉書發文指出，開放美豬、美牛是FTA的關鍵，對台灣影響的部分，台灣的養豬產業基本上不會受傷，美豬根本不好吃，有一種台灣人不會習慣的腥味，「我認為未來頂多做成香腸、肉鬆等加工品」，只要清楚標示產地，讓消費者去做選擇即可。

王浩宇說，至於美國牛肉的部分，台灣目前消費的狀況已經非常普遍，相較於澳洲牛肉也真的非常好吃，除了本身就不吃牛肉的人，到底有誰不吃？「Z>B（利大於弊）的選擇，政府本來就該做。」

▲王浩宇強調，美豬不好吃，未來可能作成香腸等加工品。（圖／資料照片）



網友在王浩宇的臉書回應表示，「標示清楚，嚴格把關，讓人民選擇」、「產地標示清楚就好，讓消費者自己決定」、「其實消費者不買就好啦！」、「進口真的沒差，因為我只吃台灣豬。其他國家的豬肉有一種可怕的腥味，怕怕」、「開放就開放吧！只要標明清楚，我們是自由市場，沒人逼你買啊」。

但也有網友質疑「瘋牛病要來了」、「又來了！那當時你們在反什麼啊」、「美牛好吃美豬難吃大家都知道，那之前在反啥？」。

還有網友詳細解釋2012年民進黨反美豬進口的理由，因為2012時，民進黨反對美豬進口，有兩個重點。第一：瘦肉精管制標準當初並沒有完整規範，但現在已有新的國際規範可依循。第二：2012當時，台灣豬肉市場還是屬於內銷管制期，所以為了保護我國豬農權益，必需在嚴苛條件下進行美豬進口談判，以保護我國豬農權益。但在我國脫離口蹄疫區管制名單，我國豬肉已可正式出口，按照國際貿易對等條件，我國豬肉開放進入國際市場，相對的，外國豬肉亦必須進入我國市場。