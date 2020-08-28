快訊／《黨產條例》全部合憲　國民黨怒批：大法官淪民進黨附隨組織

▲國民黨針對黨產條例釋憲結果召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

大法官於28日下午4時宣布793號解釋，《黨產條例》爭議事項全部合憲，國民黨資產將不保。對此，國民黨文傳會主委王育敏批評，對於釋憲結果並不意外，大法官已經喪失獨立性，已淪為民進黨附隨組織，台灣司法獨立性以黨然無存，委員及法官具有濃厚的政治立場。

考紀會主委葉慶元指出，本次聲請案，是因為7為台北高等行政法院的法官認為黨產條例有重大違憲疑義，這7位法官秉於憲政良知，無法依據他們確信違憲的法律繼續審判，才向大法官聲請解釋，國民黨以及全體國民對於承審法官不畏當道而提出釋憲之勇氣，深感敬佩。不料，大法官作為憲法之守護者，反而認定黨產條例不違憲，實在令人喟嘆。

葉慶元強調，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，黨產條例同時踩到三條紅線－以溯及既往的個案式立法來扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，恐怕也是世界民主國家所僅見。

國民黨表示，民進黨強勢通過不當黨產處理條例，以「不當」取代「不法」，顯然違反法治國家應有作為。多位台北高等行政法院法官認為不當黨產處理條例牴觸憲法，秉於憲政良知，聲請釋憲。

國民黨表示，不當黨產處理條例是針對國民黨的針對性立法，明顯違反「個案性立法禁止」之原則。不當黨產處理條例對政黨自34年8月15日起取得之財產予以規範，違反法安定性原則下之不溯及既往及信賴保護原則。

國民黨表示，不當黨產處理委員會由一批綠油油的民進黨支持者擔任委員，超越司法審判程序做出判定，取代法官角色，完全喪失客觀中立原則。此次釋憲案已聲請相關大法官迴避均遭駁回，未能謹守利益迴避原則。民進黨鬥爭對手、政治清算，國民黨堅持捍衛憲政體制、維護法治正義。

國民黨強調，經過行政調查，國民黨黨產均合乎法令程序，民國90年4月監委黃煌雄提「監察院調查報告」及95年初國有財產局，網站資料顯示，黨產均依當時法令程序辦理。

國民黨強調，經過司法審理，合法處理爭議黨產，爭訟之黨產案件皆已審理定誠或主動撤訟。具疑慮之黨產皆已主動捐贈、回贈、返還或抛案；並於民國105年全代會決議「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」。





▲司法院釋字793號不當黨產條例案，秘書長林輝煌於記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）