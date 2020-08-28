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大法官宣告《黨產條例》合憲　黨產會樂見：該國家的還給國家

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▲司法院大法官宣讀不當黨產條例釋憲案。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官宣讀不當黨產條例釋憲案。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

司法院大法官於28日下午做出釋字793號解釋，宣布《黨產條例》爭議事項全部合憲，亦即宣告國民黨資產將不保。對此，不當黨產處理委員會28日晚間表示，黨產會將持續依照《黨產條例》之規定及大法官解釋意旨，讓台灣社會早日完成不當黨產的清理，回復應有之財產秩序，將政黨、附隨組織不當取得之財產，「該人民的還給人民、該國家的還給國家」。

總統蔡英文執政後於2016年通過《黨產條例》，並成立「不當黨產處理委員會」，黨產會認定國民黨與旗下的中投、欣裕台公司等屬不當黨產，做出凍結等多項處分。北高行3合議庭7名法官認為黨產條例有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。

司法院28日作成釋字第793號解釋，宣示《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段及第14條規定均不違憲。對此，黨產會表示，欣見此一釋憲結果。  

▲▼救國團,黨產會。（圖／記者賴于榛攝）

▲不當黨產處理委員會。（圖／記者賴于榛攝）

黨產會指出，大法官在解釋理由書中，特別提到我國過去曾因戒嚴及動員戡亂體制，造成原應隨憲法施行而結束之黨國體制，得以事實上延續，並肯定國會為確立憲法所彰顯之自由民主憲政秩序價值，基於重要公益目的，得以特別立法方式，就非常時期之不法或不當過往，於民主轉型之後予以重新評價及匡正。黨產會說，此為我國今後推行轉型正義及不當黨產處理，奠下穩固之基礎，至為重要。  

黨產會說明，本次釋憲是部分台北高等行政法院法官於審理個案時，確信《黨產條例》有牴觸憲法之疑義，因而向司法院提出聲請。司法院作成釋字第793號解釋後，相關不當黨產訴訟仍須交由各級行政法院承審法官繼續審理，因此今天大法官解釋出爐，並非不當黨產爭議之終點，而是司法面對不當黨產爭議之起點。

黨產會說，惟有今後承審法官充分體認釋字第793號解釋所闡明之意旨，了解轉型正義所欲追求之價值及我國處理不當黨產之必要性，黨產條例之立法目的才能落實。  

黨產會表示，後續將持續依照《黨產條例》之規定及大法官解釋意旨，進行《黨產條例》所定調查、返還、追徵、權利回復等職權，讓台灣社會早日完成不當黨產的清理，回復應有之財產秩序，將政黨、附隨組織不當取得之財產，該人民的還給人民、該國家的還給國家。

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