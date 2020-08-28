開放美豬牛挨批「雙標黨」　蔡英文「我的態度不變」：民進黨有調整立場

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話時宣布，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口；但是，這與過去民進黨立場相左，再次被批評是「雙重標準」。對此，蔡英文在記者會上坦言，2012年時國際標準還未出來，態度確實有所保留，但2012年7月國際標準出來後，民進黨有調整立場，且她2016年競選總統時，也抱持一樣的態度。

由於過去在美豬、美牛的議題上，當時在野的民進黨也是抱持反對的立場，甚至蔡英文當時也走上街頭抗爭；此舉被藍營認為態度匹變，有「雙重變準」、「雙標黨」的嫌疑。對此，蔡英文在發表談話時也坦言，在2012年之前，國際上針對萊克多巴胺的含量，並沒有規範標準，而美國牛肉也因為狂牛症的問題，曾經引發疑慮，「我們也確實曾經對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所保留。 」



蔡英文強調，在2012年的7月，經由國際標準的制定，以及後續的風險評估，逐漸累積出更多的科學證據。當時在野的民進黨也因此修正了立場，要在以保障國民健康的前提下，基於科學證據、國際標準，對進口食品做出相關規範，「這也是我在2016年競選總統時的立場。 」



蔡英文說，這個原則她並沒有改變、也沒有退讓，但是因為時空環境的改變，使得過去所沒有成就的條件，如今正逐步實現，讓我們能夠有空間做進一步開放的決定。 首先，萊克多巴胺風險評估的資料，已經比較充分，許多科學證據，也經過時間的累積慢慢浮現；再者，從2012年開放至今，美國牛肉並沒有在台灣構成任何食安問題，而國人對於美國牛肉的消費量，更是大幅度成長。



蔡英文說，環顧周邊國家，包括日本、韓國、新加坡等國，也陸續開放含少量萊克多巴胺豬肉進口。台灣政府的相關單位，在2012、2019年，都曾經對含萊克多巴胺的牛豬肉品，進行健康風險評估，而結論也都證實，在CODEX標準底下，都沒有食品安全疑慮。



另外，2013年以後，美國已經被世界動物衛生組織(OIE)，列為狂牛症「風險可忽略」國家。同樣的，衛福部也在2019年進行了嚴謹的風險評估，結論也是安全無虞。