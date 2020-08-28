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伏擊「館長」連3轟秒帶槍自首　刑事伯仔：黑幫設下的縝密佈局

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▲▼館長遭槍擊事件，林口分局移送嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

▲館長被開3槍，資深刑警認為案情不單純，警告意味相當濃厚。（圖／記者宋良義攝）

記者邱中岳／台北報導

「館長」陳之漢遭劉姓男子伏擊，身中3槍倒地送醫，男子隨即自行攜槍投案，且又大動作找來2名律師協助，讓資深刑警不免懷疑「這是縝密的佈局」，研判不可能因為性騷擾就對「館長」開槍。

館長陳之漢在28日凌晨遭23歲的劉姓槍手伏擊，近距離身中3槍後倒地，嫌犯最後自行主動跑到警所投案，但警方目前清查，劉嫌並沒有幫派背景，且起因為「性騷擾」所致。

有資深刑事小隊長表示，槍手住在內湖怎麼可能跑到林口運動，其次，槍手日前對館長「摸胸5分鐘」，最後大鬧健身房要求退費，但可能只是為了開槍找的一個「合理化的藉口」。

▲館長中槍。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲資深刑事小隊長透露，並非打中要害，所以只是警告，認為館長可能得罪人「被教訓」。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

資深小隊長透露，館長可能得罪某些人「底線」，所以被教訓，而會朝被害人開槍有2種原因，其一就是沒有打中要害，可能只是要給一些警告、教訓，如果真的有深仇大恨，可能就會朝頭部或要害攻擊。

整起案件刑警們議論紛紛，有人直言「這就是單純的報復」，但也有人認為「這是一場黑幫設下的縝密警告佈局」。

且劉男馬上找到2名律師到場，雖然辯稱「律師之前替朋友打官司認識的」，但警方仍對此半信半疑。

警政署對此事也高度重視，也指示刑事警察局與新北市警局組成專案小組，全力追查槍枝來源，且要釐清犯案動機，並重申譴責暴力以及嚴正執法的決心。

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