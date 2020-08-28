爺孫圓不了「東奧夢」！安倍等不到奧運舉辦　身體先垮…請辭留遺憾

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本首相安倍晉三28日因為健康因素決定辭職，此前連續在任天數已經達到2800多天，也讓他舉辦東奧的「夢想破滅」。事實上，他早在2007年就曾因潰瘍性大腸炎，儘管頂著戰後最年輕首相光環，但上任短短366天後即請辭；此後，他2012年當選自民黨總裁後，開啟他的連任之路，更成為日本史上最長任期的首相。

日本4次申辦東京奧運會都碰上災難，1928第一次遇到了關東大地震；1940年第二次東奧則因日本侵華，受到國際奧運委員會取消主辦權，改在芬蘭赫爾辛基舉行，最後因二戰爆發停辦；1964東奧事逢「安保騷動」，民眾抗議政府而包圍國會，首相岸信介黯然下台；第四次就是2020因新冠肺炎而延期。

安倍晉三的外公岸信介（舊姓佐藤）曾是「二戰甲級戰犯」，後來翻身成為日本首相，但卻等不到東京奧運舉辦，就因美日修訂安保條約，引起民眾激憤而下台，讓位給胞弟佐藤榮作。

1964年，佐藤榮作當上首相後，極度反對中國毛澤東政權，並在外交方面大力支持台灣，是日本最後一個任內訪問台灣的首相。值得一提的是，在他的任期期間，他除了成功處理日本錯綜複雜的政治問題，更讓經濟總量在1969年超越西德成為自由世界第二大經濟體。

由於岸信介、佐藤榮作、安倍晉三都曾任日本總理大臣，因此有「一家三宰相」之稱，而安倍自小就夢想能彌補當年外公沒有完成的遺願，就是舉辦東京奧運會。

原來他計畫在2020年舉辦完東京奧運會後，就會隨即宣布辭職，不料卻因新冠肺炎讓東奧延期一年，17日在慶應大學醫院健康檢查後發現潰瘍性大腸炎復發，如今二度提出辭職靜養。