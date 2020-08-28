安倍丟辭職震撼國際！中美「搶當最好的朋友」　各表態：日本是最棒的盟友

▲安倍晉三與川普打小白球展交情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

日本首相安倍晉三28日傍晚記者會宣布請辭首相一職，消息自午間開始沸沸揚揚受到討論，除了日本媒體之外，外國媒體也高度關注，其中美國《紐約時報》、中國外交部發言人趙立堅都在第一時間發表安倍辭職的看法。

根據《NHK》報導，安倍晉三請辭消息自午間傳開之後，日本各政府機關感到相當震驚，尤其外務省、外交事務安全執行官則特別憂心，未來日本在國際上的發展、國與國之間的互動，很可能受到改變，因為安倍時代，積極走出國內進行外交，打響日本在外的影響力與聲譽。

美國《紐約時報》報導，安倍晉三過去積極打好與美國關係，過去更曾與總統川普一起打高爾夫，建立良好的私人情誼，美國政府早已將日本視為亞洲重要的盟國，而近期在與中國頻繁的衝突中，美日關係則更加受到重視；此外，川普早已跟安倍溝通過對亞洲安全的看法，但安倍的辭職確實有可能讓川普對於亞洲外交上有些變動。

而在中國方面，中國外交部發言人趙立堅28日也表示，得知安倍晉三有意請辭，將不會影響到兩國之間的關係，中國與日本之間的關係將會繼續改善與出現良好的發展。

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