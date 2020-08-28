安倍接班人「民眾內心名單」！石破茂呼聲高　菅義偉「成期望黑馬」

文／中央社

日本憲政史上在任最長的首相安倍晉三今天將請辭，民意調查顯示，他的接班人以執政黨自由民主黨前幹事長、眾議員石破茂呼聲最高，但必須看黨內派閥如何角力。

安倍晉三因舊疾潰瘍性大腸炎惡化，擔心影響國政，擬於今天傍晚召開的記者會上請辭，結束約7年8個月、憲政史上執政最久的政權。

安倍今天下午到自民黨總部與幹事長（秘書長）二階俊博會談，表達辭職意願並協商今後黨內的運作。自民黨將召開臨時黨幹部會議等，協商有關選出安倍接班人的新黨魁選舉事宜。

有關安倍接班人，日本媒體多次表示，安倍最期待由自民黨政調會長岸田文雄接班，但日媒公布的民調結果多次是以石破茂呼聲最高。近期輔佐首相的重要功臣內閣官房長官菅義偉的呼聲漸增高。

▲石破茂接任的呼聲最高。（圖／CFP）

安倍首度執政是2006年，執政約一年就因舊疾潰瘍性大腸炎導致身體狀況差而辭職。

安倍2012年再度當選自民黨魁，同年12月率領自民黨在眾議院大選奪勝，從民主黨手中奪回政權。安倍2015年在黨魁選舉時，經由不投票方式連任（最大黨黨魁出任首相），2018年黨魁選舉時擊敗石破，達成3連任。安倍原本的黨魁任期到2021年9月止。

安倍與石破在自民黨內有「瑜亮情結」之說，在他接班的人選中，安倍最不希望由石破接班。石破在自民黨內擁有許多支持的黨員，但大多數自民黨國會議員與石破的交情不好。首相人選還需由黨內派閥（派系）商議，主要是誰能率領自民黨贏得國會大選。安倍在位天數能創憲政史上最長紀錄，就是因為在大選能打勝仗。

今天媒體傳出安倍有意辭職後，石破接受採訪時表示，對於安倍長期以來的執政表達敬意，想起8年前安倍當選黨魁，自己當黨幹事長時一起努力奪回執政權的過往。石破說對今後還沒打算。

石破是自民黨眾議員（當選11屆）、是自民黨派閥「水月會」（又稱石破派）會長，曾任防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨政務調查會會長、自民黨幹事長、內閣府特命大臣（負責國家戰略特區）、內閣府特命大臣（負責地方創生）等。

2015年9月8日安倍在自民黨黨魁選舉中以不投票方式連任，隔天在安倍內閣擔任地方創生大臣的石破茂解散自己擔任顧問的自民黨內「無派閥聯絡會」，9月28日成立派閥「水月會」。

▲日本內閣官房長官菅義偉被認為是接任黑馬。（圖／達志影像／美聯社）

水月會的名稱是他請友人臨濟宗全生庵住持取的，源自禪語「安坐水月道場」，如水月無私映照一般，秉持無私無欲的崇高境界做事。

石破原本在擔任自民黨幹事長時主張應擺脫派閥，所以在成立水月會時被黨內人士批評言行不一。水月會有20名參眾議員參加，規模在黨內排名第8，參加的國會議員人數在自民黨排名第6。

相較於自民黨內其他7個派閥是來自自民黨成立時的派閥，水月會是以無派閥的議員為主組成的派閥。

石破在成立水月會時是安倍內閣的閣員。他在成立水月會的記者會上說，想成立一個放眼今後50年、100年的政治體系並實際行動，組織一個與國民正面對話，贏得共鳴的政策集團。他還說，如果有人期待他執政，他會朝這目標努力。

2018年9月20日自民黨舉行黨魁選舉，石破敗給安倍。2019年9月11日安倍改組內閣，水月會（石破派）沒人入閣。

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