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台南「夏趴運動嘉年華」熱情開催　黃偉哲：加碼投資全民運動護健康

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▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「夏趴運動嘉年華」16日下午於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長蒞臨現場主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及活力四射的動能，鼓勵大家不分男女老少齊來參與運動。

▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常感謝台南市體育總會的協助，讓台南的運動選手能有良好的訓練並在競技場上獲得佳績，也讓國民運動得到很好的發展。他允諾將衡量市府的財政狀況，未來會在國民運動的經費逐步加碼，希望大家一起來運動。他也幽默自嘲自己擔任市長之後造成發胖的職災，鼓勵大家不要像他一樣，要多透過運動獲得健康與活力。

▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市民運動風氣逐漸盛行，養成規律的運動習慣不單是為了健身，更是一種生活態度。今日出席與會的貴賓有台南市議會議長郭信良、市議員蔡淑惠、李中岑、王家貞、周麗津、沈震東、呂維胤、許至椿、吳禹寰、李啟維等人，一同大力推廣台南全民運動風氣。

▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，「夏趴運動嘉年華」由台南市政府及台南市體育總會共同舉辦，為提升民眾參與運動風氣，首次結合民間企業新光三越百貨公司西門店，攜手推廣體育活動，活動內容包含各項運動展演、全民運動體驗，展現台南各項體育活動成果。活動現場由雙獅戰鼓帶來震撼全場的開場表演，緊接著一連串的運動舞蹈、體操、武術等精彩表演，展現運動的力與美！

▲台南市「夏趴運動嘉年華」於新光三越台南新天地廣場熱鬧登場，黃偉哲市長等人主持開幕儀式，與市民朋友一起感受運動嘉年華的歡樂氣氛及的動能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育總會表示，今日「夏趴運動嘉年華」所有活動一律免費參加，為吸引民眾前來參與，有準備幼兒足球、樂樂棒球打擊體驗、九宮格擲準、桌球、划船、帆船陸上操縱、騎馬拍照等體驗項目；也為了讓民眾更有參與感，大會貼心規劃體驗卡，只要當天參加體驗闖關攤位活動，闖關完畢即可獲得精美小禮物1份，讓大小朋友玩得不亦樂乎。

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