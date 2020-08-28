豆腐頭、EarPods確定掰了？ iPhone12盒配件曝光　郭明錤：有助AirPods銷量

▲蘋果iPhone 12盒裝不再含豆腐頭、EarPods傳聞持續發酵。（圖／截自蘋果官網）

記者林妤柔／綜合報導

市場調查機構TrendForce證實，由於5G手機生產成本上漲，蘋果決定iPhone 12將拿掉電源轉接器（俗稱豆腐頭）和有線耳機EarPods。中資天風國際證券知名分析師郭明錤指出，蘋果打算為iPhone 12推出新的20W快速充電器，且是單獨販售。

郭明錤表示，iPhone 12系列價格將與iPhone 11系列相似，包括在美國售價699美元起的iPhone 11、999美元起的iPhone 11 Pro和1099美元起的iPhone 11 Pro Max。

他並認為，蘋果可能的解釋將是，iPhone 12手機盒沒有充電器或EarPods，能使包裝更薄、降低浪費，且減少製造和運輸過程中的碳排放量。從另一方面來看，這麼做還能增加AirPods的銷量。

巴克萊銀行分析師Blayne Curtis認為，蘋果仍打算在即將推出的iPhone包裝盒中保留USB-C對Lightning連接線。

新的iPhone通常在9月下旬出貨，而蘋果公司最近表示「幾週後」將有供應。而爆料達人Jon Prosser表示，蘋果計劃在9月新聞稿中推出新Apple Watch和iPad系列，並在10月的（可能採虛擬型態）活動中推出新iPhone。