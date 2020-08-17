　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

近期消費性產品大事件肯定就是三星Galaxy Note 20系列上市的相關訊息了，然而這次 Galaxy Buds Live 無線藍牙耳機的外觀，從今年初的傳聞階段就備受熱議，很多人說外觀像顆腎，也有許多人說像蠶豆，對於配戴在耳朵上的感受也有不同的想法，如今三星設計師親自跳出來說明他們為何要設計這個形狀。

三星Galaxy Buds Live 耳機的外觀全新設計，發音單體大小為 12mm，加入多項音效技術，包括首次加入主動降噪功能，可以有效隔絕汽車、洗衣機等 11 種環境聲音，並增加特殊透氣結構降低配戴時因封閉帶來的不適感，機身有三組麥克風跟一個語音收音儀，方便在配戴時搭配手機錄影來收音。

Galaxy Buds Live 的耳殼的位置同樣具備物理手勢反應效果，透過點按、滑動的形式可以調整音量、暫停/播放音樂、打開應用程式或者啟用 Bixby，續航力方面大約可以連續播放 6 小時，加上充電盒可以提供 15 小時的使用時間，搭配 Apps還可以調整多種模式，進入遊戲模式當中，可以聽到更身歷其境的遊戲音效，並且支援所謂的“Buds Together”功能，跟朋友共享音樂。

根據三星電子的講法，他們認為推出 Galaxy Buds 藍牙無線耳機的用意是要滿足消費者對於聲音的需求，Galaxy Buds + 是入耳式耳機，定位是要滿足不想聽到外界聲音，想要身入其境的那批人所設計。然而市場上有更多人想要長時間配戴耳機，藉此長時間追劇、看電影，或者接聽電話，考量到舒適性跟方便度，因此有了開發 Galaxy Buds Live 的想法。為了完成這樣的目標，他們開發了 320 種樣機，從中挑選出目前的上市款。

根據設計師 Tommy Choi 的解說，開發團隊第一步便是考量這樣的產品要能夠讓用戶使用一整天，因而開始去找到能夠同時滿足舒適性、促進空氣流通的開放式耳機解決方案，外型上也希望能夠跟市場上完全不同，他透露為了滿足所有人的需求，團隊前後進行了 2000 種不同的測試主題。

緊接著三星很快的發展出兩種原型機，設計師 Youngsang Jang 表示他們在整個過程中，開發了 80 個耳塞RP（快速原型），即使是最小的版本，舒適度也能產生巨大變化。

設計師Joonha Kim 提到開發這項產品最大的挑戰，就是在於因為人耳的形狀、大小都不盡相同，因此要做出適合所有人耳朵大小的耳機，是最大的挑戰。

這次的耳機充電盒設計比較四方，而不是以往 Galaxy Buds 那種橢圓形的形狀，對此，設計師 Youngsang Jang 的解釋看起來比較偏向團隊單純想要做出不同的變化，最後選擇「珠寶盒」的概念，確認外型之後，三星更進一步將大小縮小到能夠方便放進去口袋，同時將續航力提升到能夠使用一整天。

設計師Sangok Sohn 更進一步解釋這個充電盒在設計過程中，他們從一般用戶怎麼拿充電盒、怎麼打開充電盒、怎麼拿取耳機以及怎麼關閉、怎麼收起來，每個階段拆解研究跟驗證，對應外觀大小、耳機盒蓋上之後的縫隙、耳機角度一直到盒子會不會吸灰塵等等都重新做了設計...總之，不是隨便設計一個盒子出來就對了！

設計師 Mingyeong Jang 更進一步說明，Galaxy Buds Live 跟手機使用的雖然不是同樣的材料，但是在用色上也有考量到讓三星旗艦手機、三星耳機看起來是一整套的，所以這次從顏色還有紋路，也有都用上一樣的版本。她還透露，這盒裝的材質特別使用 20% 的回收材料（PCM）製作，目的當然就是為了環保。

相較於三星，蘋果 AirPods 耳機在剛推出的時候也飽受批評，許多人說外型像豆芽，美國用戶也不買單，直說像是冷氣通風口，網路上還有許多惡搞照片，然而實際上這樣的外型後續被許多中國品牌致敬(抄襲)，現在走在街上，一堆類似形狀的耳機在人們的耳朵上。相較這些廠商，三星算是少數堅持走自己路的，Galaxy Buds系列一直以來就沒有要跟豆芽走同一條路，最新推出的 Galaxy Buds Live 其實外觀看久了也還蠻能接受的，至於能不能獲得廣大消費者認同，還有待觀察。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
他聽「台積電再戰台中」傻了...好奇怎不設廠高雄　神人曝關鍵
帶未成年嫩模喝酒開房...山下智久下場出爐　1男神也遭殃
《多情》賴慧如爆等簽字離婚！認「搬出去住」親回真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

智慧防疫大門全身消毒　創淨科技推「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」

首款螢幕下鏡頭手機中興天機A20 5G來了　官方預告9/1報到

三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「全世界最便宜影音平台」Mint Mobile+

5G開台拉不動手機需求　通路商：相對應的內容太少

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

小米十週年　行天宮門市限期展示環繞螢幕概念手機MIX Alpha

三星Galaxy Note20系列超夯　電信通路1小時預購額滿

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

智慧防疫大門全身消毒　創淨科技推「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」

首款螢幕下鏡頭手機中興天機A20 5G來了　官方預告9/1報到

三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「全世界最便宜影音平台」Mint Mobile+

5G開台拉不動手機需求　通路商：相對應的內容太少

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

小米十週年　行天宮門市限期展示環繞螢幕概念手機MIX Alpha

三星Galaxy Note20系列超夯　電信通路1小時預購額滿

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

自創縣市「合體字」！寫出台灣人情味　工整筆跡網敲碗：出貼圖

汪自動「關基」！　調皮爸往牠「翹臀」偷充電秒復活怒瞪

不捨好友回家！阿金「偶像劇式攔車」　奴才幫IG傳情超閃

爽嗑漢堡無負擔！專家授「雞胸減重法」食譜秘方...比速食店還好吃

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

弟玩電腦管不動！姐請「刺青老大」坐鎮　網笑：半甲94派

月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

刷新台灣直銷界超狂業績的美麗秘密！東森全球新連鎖鑽石經銷商挑戰28億信心十足

「2020宜蘭情人節」8/25龍潭湖登場　3公里環湖步道化身浪漫七夕鵲橋

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

3C家電熱門新聞

iPhone12擺脫差別待遇！全升級「Pro螢幕」

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

OPPO Reno 4門市到貨

小米「黑燈工廠」曝光！首款生產小米10透明版

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

三星公開新Galaxy Buds設計故事

Google Pixel 5傳僅推「XL」版本！不再瞄準旗艦機市場

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「Mint Mobile+」

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

夢幻漸層看電池壽命！Google Pixel 4a推「獨家動態桌布」

Telegram啟用「視訊通話功能」　支援Android、iOS系統使用

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

三星Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra今（13）日正式在台亮相，也同步亮相了新平板Galaxy Tab S7/S7+、無線藍牙耳機Galaxy Buds Live、Galaxy Watch3。Galaxy Note20售價為35,900元，而Galaxy Note20 Ultra售價則要43,900元起，頂規售價則要價46,900元。兩款新機於8/17起開放預購，並預計於8月28日正式在台上市。

耳機掉水溝打110！他讚「警察榜樣」網炸了

耳機掉水溝打110！他讚「警察榜樣」網炸了

Galaxy Note 20可望搭載三星新技術！　自動調整顯示器頻率　節能22％

Galaxy Note 20可望搭載三星新技術！　自動調整顯示器頻率　節能22％

Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live將於8/21正式在台上市

Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live將於8/21正式在台上市

北美版Galaxy Note20系列盒裝不再隨附有線耳機

北美版Galaxy Note20系列盒裝不再隨附有線耳機

關鍵字：

三星SamsungGalaxy Buds Live耳機

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面