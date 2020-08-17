三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」

特約記者洪聖壹／綜合報導

近期消費性產品大事件肯定就是三星Galaxy Note 20系列上市的相關訊息了，然而這次 Galaxy Buds Live 無線藍牙耳機的外觀，從今年初的傳聞階段就備受熱議，很多人說外觀像顆腎，也有許多人說像蠶豆，對於配戴在耳朵上的感受也有不同的想法，如今三星設計師親自跳出來說明他們為何要設計這個形狀。

三星Galaxy Buds Live 耳機的外觀全新設計，發音單體大小為 12mm，加入多項音效技術，包括首次加入主動降噪功能，可以有效隔絕汽車、洗衣機等 11 種環境聲音，並增加特殊透氣結構降低配戴時因封閉帶來的不適感，機身有三組麥克風跟一個語音收音儀，方便在配戴時搭配手機錄影來收音。

Galaxy Buds Live 的耳殼的位置同樣具備物理手勢反應效果，透過點按、滑動的形式可以調整音量、暫停/播放音樂、打開應用程式或者啟用 Bixby，續航力方面大約可以連續播放 6 小時，加上充電盒可以提供 15 小時的使用時間，搭配 Apps還可以調整多種模式，進入遊戲模式當中，可以聽到更身歷其境的遊戲音效，並且支援所謂的“Buds Together”功能，跟朋友共享音樂。

根據三星電子的講法，他們認為推出 Galaxy Buds 藍牙無線耳機的用意是要滿足消費者對於聲音的需求，Galaxy Buds + 是入耳式耳機，定位是要滿足不想聽到外界聲音，想要身入其境的那批人所設計。然而市場上有更多人想要長時間配戴耳機，藉此長時間追劇、看電影，或者接聽電話，考量到舒適性跟方便度，因此有了開發 Galaxy Buds Live 的想法。為了完成這樣的目標，他們開發了 320 種樣機，從中挑選出目前的上市款。

根據設計師 Tommy Choi 的解說，開發團隊第一步便是考量這樣的產品要能夠讓用戶使用一整天，因而開始去找到能夠同時滿足舒適性、促進空氣流通的開放式耳機解決方案，外型上也希望能夠跟市場上完全不同，他透露為了滿足所有人的需求，團隊前後進行了 2000 種不同的測試主題。

緊接著三星很快的發展出兩種原型機，設計師 Youngsang Jang 表示他們在整個過程中，開發了 80 個耳塞RP（快速原型），即使是最小的版本，舒適度也能產生巨大變化。

設計師Joonha Kim 提到開發這項產品最大的挑戰，就是在於因為人耳的形狀、大小都不盡相同，因此要做出適合所有人耳朵大小的耳機，是最大的挑戰。

這次的耳機充電盒設計比較四方，而不是以往 Galaxy Buds 那種橢圓形的形狀，對此，設計師 Youngsang Jang 的解釋看起來比較偏向團隊單純想要做出不同的變化，最後選擇「珠寶盒」的概念，確認外型之後，三星更進一步將大小縮小到能夠方便放進去口袋，同時將續航力提升到能夠使用一整天。

設計師Sangok Sohn 更進一步解釋這個充電盒在設計過程中，他們從一般用戶怎麼拿充電盒、怎麼打開充電盒、怎麼拿取耳機以及怎麼關閉、怎麼收起來，每個階段拆解研究跟驗證，對應外觀大小、耳機盒蓋上之後的縫隙、耳機角度一直到盒子會不會吸灰塵等等都重新做了設計...總之，不是隨便設計一個盒子出來就對了！

設計師 Mingyeong Jang 更進一步說明，Galaxy Buds Live 跟手機使用的雖然不是同樣的材料，但是在用色上也有考量到讓三星旗艦手機、三星耳機看起來是一整套的，所以這次從顏色還有紋路，也有都用上一樣的版本。她還透露，這盒裝的材質特別使用 20% 的回收材料（PCM）製作，目的當然就是為了環保。

相較於三星，蘋果 AirPods 耳機在剛推出的時候也飽受批評，許多人說外型像豆芽，美國用戶也不買單，直說像是冷氣通風口，網路上還有許多惡搞照片，然而實際上這樣的外型後續被許多中國品牌致敬(抄襲)，現在走在街上，一堆類似形狀的耳機在人們的耳朵上。相較這些廠商，三星算是少數堅持走自己路的，Galaxy Buds系列一直以來就沒有要跟豆芽走同一條路，最新推出的 Galaxy Buds Live 其實外觀看久了也還蠻能接受的，至於能不能獲得廣大消費者認同，還有待觀察。